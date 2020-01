"Lo llaman poder judicial?!!!!!": Ana Tijoux indignada con formalización del carabinero que mató a hincha de Colo Colo

La tarde de este miércoles se formalizó al cabo 1º de Carabineros Carlos Martínez, quien conducía el camión de la institución con que atropelló y mató al hincha de Colo Colo Jorge Mora, a la salida del Estadio Monumental.

Martínez quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma semanal. Pero lo que más llamó la atención fueron las frases que lanzó la jueza de garantía Andrea Acevedo al enfrentar el caso.

"Estamos en presencia de un hecho que ocurre luego de finalizado un encuentro deportivo. Con dos equipos de fútbol, que uno de ellos tiene una carga histórica que, por desgracia, para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo Colo; que tiene la famosa Garra Blanca de por medio. Y que por desgracia sus hinchas, o así denominados, tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al Estado de Derecho en general", resaltó Acevedo.

La jueza Acevedo también cuestionó que "yo me pregunto, si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación, no tendría la misma acción o decisión de poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar lo más pronto posible".

Por lo mismo, sostuvo que "lo que varía es el uniforme, que genera sobre reacciones, ante las cuales cualquiera tendría el derecho a agredir a quien vista el uniforme".

Para Acevedo, "a lo más hay conducta negligente, pero justificada" en las circunstancias, donde "no les estaban lanzando flores, no les estaban tirando chaya" y que se debe considerar incluso el estado etílico del fallecido.

Fue ante estas frases que reaccionó la artista nacional Ana Tijoux, por medio de su cuenta en Twitter, donde manifestó su molestia con la perspectiva que demostró la jueza Acevedo durante la formalización.

"Que es esto? Lo llaman poder judicial?!!!!! De qué habla señora Andrea Acevedo?", cuestionó la intérpre de "Shock".

Su mensaje continuó indicando que "Allí el problema como ud dice. La Justicia en Chile lleva una carga HISTÓRICA de la cual deberán hacerse CARGO!".