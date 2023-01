La continuación de su álbum "Music of the Spheres" se llama "Music Moon" y según lo revelado por la banda en una entrevista, estaría casi terminado.

Coldplay prepara el lanzamiento de su nuevo álbum “Moon Music” continuación de “Music of the Spheres”

Mientras aún continúan agregando nuevas fechas a su tour mundial “Music of the Spheres”, la banda británica Coldplay anunció que ya se encuentran terminando su décimo álbum de estudio.

Continuación de su reciente álbum

En una reciente entrevista con el medio City News de Canadá, los británicos anunciaron el nombre que tendrá su nuevo disco, el décimo álbum de estudio, y que funcionará como continuación de su disco “Music of the Spheres”.

“Moon Music” es el nombre del disco que según la banda está pronto a ser terminado, aunque Chris Martin, vocalista del grupo mencionó al medio que no saldrá pronto si no que hay que esperar unos cuantos meses.

“Estamos terminando un álbum llamado Moon Music. Es una continuación, la segunda parte del volumen de Music of the Spheres, pero no saldrá hasta los próximos meses”, dijo Martin a City News.

“Puede que empecemos a tocar algunas de las canciones en vivo en algún momento de este año 2023”, agregó.

Sobre si en este nuevo álbum tendrá colaboraciones con otros artistas como en Music of the Spheres, Chris Martin y Jonny Buckland no dieron pistas sobre si "Moon Music" contará con la participación de otros artistas.

Es importante señalar que el actual álbum que están promocionando cuenta con colaboraciones de Selena Gomez, BTS, We are Kind y Jacob Collier.

Tenemos que recordar que Chris Martin mencionó el 2021 que Coldplay publicará su último disco en 2025 ya que luego la banda solo se dedicará a salir de giras, sin especificar el verdadero motivo de la decisión de la banda.

Nominaciones a los Grammys

Hay que señalar que “Music of the Spheres” cuenta con tres nominaciones a los premios Grammy 2023 en las categorías de “Álbum del año”, “Mejor Álbum pop” y “Mejor pop duo” con su canción en colaboración con el grupo surcoreano BTS llamada “My Universe”.