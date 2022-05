"Pedimos a los líderes que den un paso al frente y comprometan plenamente el financiamiento necesario para abordar los retos a los que nos enfrentamos", parte diciendo una carta que celebridades como Coldplay, Billie Eilish, Shawn Mendes y más han firmado para impulsar una campaña que tiene como objetivo que los líderes mundiales acaben con la pobreza extrema.

Según se reveló este lunes 22 de mayo, la carta abierta fue revelada en el primer día de Global Citizen NOW, una reunión con carácter de urgente para derrotar a la pobreza y proteger el planeta que reúne a 200 líderes del sector privado, de la abogacía, del entretenimiento, del gobierno y de la filantropía.

La misiva pone en relevancia los graves trastornos económicos que se han generado en los dos últimos años de pandemia y que han llevaron a más de 100 millones de personas en la pobreza extrema, borrando seis años de progreso.

La proyecciones de la organización internacional estiman que 45 millones de personas podrían morir de hambre este año a menos que se realicen intervenciones inmediatas.

La relevancia de esta iniciativa es que se presenta en la previa a la próxima cumbre del G7 que se celebrará en Alemania a finales de junio, donde se busca se traten medidas para palear la pobreza.

¿Qué dice la carta de las celebridades para luchar contra la pobreza extrema?

El texto expone como punto crucial que "tenemos que mejorar las oportunidades de las niñas en todo el mundo, abordar las barreras sistémicas que mantienen a la gente en la pobreza y detener la crisis climática".

"Pero solo podremos tener éxito en la resolución de estos problemas si eliminamos las barreras que nos han impedido acabar con la pobreza extrema y comprometemos niveles de financiamiento que permitan un progreso sostenible real y no un simple parche temporal", añade.

Además, se resalta que "las personas más pobres de nuestro planeta siguen sufriendo. Carecen de acceso a alimentos, a atención sanitaria y a la educación. Se enfrentan a las realidades del cambio climático: sequías interminables en algunos lugares, inundaciones y aumento del nivel del mar en otros".

"No pueden poner comida en la mesa, no pueden acceder a medicamentos básicos y ni a atención sanitaria; no pueden acceder a financiamiento o a la equidad, y por tanto no pueden ofrecer a sus hijos un futuro mejor", puntualiza.

"Así que debemos actuar ahora. No hay que postergar la acción urgente. No más promesas y compromisos. El momento de financiar plenamente el futuro es hoy", sostiene el remate de la misiva.

¿Qué celebridades firmaron la carta para luchar contra la pobreza extrema?

5 Seconds of Summer

Adam Lambert

Alessia Cara

Alok

Bill Nye

Billie Eilish

Billy Porter

Bridget Moynahan

Camilo

Cathy Freeman

Charlie Puth

Chloe x Halle

Coldplay

Connie Britton

Criolo

Cyndi Lauper

Deborra-lee Furness

DJ Cuppy

Dikembe Mutombo

Duran Duran

Ebuka Obi-Uchendu

Femi Kuti

FINNEAS

Hugh Jackman

Lali

Lang Lang

Loren Gray

Made Kuti

MÅNESKIN

Muzi

Nancy Isime

Nile Rodgers

Nomzamo Mbatha

Padma Lakshmi

Rachel Brosnahan

Ricky Martin

Sabrina Elba

Shawn Mendes

Tropkillaz