Chrissy Teigen se sincera sobre lo difícil que ha sido salir adelante tras la perdida de su bebé

El miércoles por la mañana, la modelo de 35 años compartió una fotografía de sí misma en Instagram, donde habló con franqueza sobre su cuerpo, lamentando que nunca volverá a estar embarazada luego de la pérdida de su hijo a las 20 semanas de gestación, a quien ella y su esposo John llamaron Jack.

"Este soy yo y mi cuerpo, ayer. Aunque ya no estoy embarazada, cada mirada en el espejo me recuerda lo que podría haber sido", escribe Teigen. "Y no tengo idea de por qué todavía tengo esta pancita, honestamente. Es frustrante".

Luego, señalando que está "orgullosa de como este camino tomó a mi cuerpo y mi mente de otras maneras", agrega Teigen, "me encanta estar embarazada, mucho, y estoy triste porque nunca volveré a estarlo". a lo que agregó: "Pero tengo la suerte de tener dos pequeños increíbles que se están transformando cada día más en personas grandes", dice.

El mes pasado, Teigen y Legend le dijeron a PEOPLE que habían podido encontrar un "poco de sol" recientemente mientras continúan lamentando la pérdida de su hijo.

"Aprendes a sobrellevarlo. Estoy muy orgulloso de decir que hay varias terapias diferentes que estoy usando para, con suerte, convertirme en la misma persona que era, y estoy de acuerdo con eso", dijo Teigen. "Estoy de acuerdo con permitirme tener días buenos y malos".

En un sincero mensaje el mes pasado, Teigen les dijo a los fanáticos en Twitter que no ha estado activa en las redes sociales "porque honestamente estoy en un agujero de depresión, pero no se preocupen porque tengo tanta ayuda a mi alrededor para mejorar y me repondré pronto ".