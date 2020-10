Chrissy Teigen revela que perdió a su bebé Jack con dramáticas fotos en Instagram

La modelo la popular modelo Chrissy Teigen impactó a sus seguidores la madrugada de este jueves al revelar que perdió al bebé Jack que estaba esperando, algo que anunció con un extenso mensaje publicado en Instagram, que vino acompañado de dramáticas imágenes.

La modelo y esposa del músico John Legend tuvo que enfrentar el trágico momento cuando contaba cinco meses de gestación y después de estar hospitalizada en las jornadas previas, para recibir transfusiones de sangre.

"Estamos en shock y sintiendo el tipo de dolor del que sólo has escuchado, ese tipo de dolor que nunca habíamos sentido antes. No fuimos capaces de detener el sangrado y de darle a nuestro bebé los fluidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de transfusión de sangre. Simplemente no fue suficiente", escribió en su publicación Teigen.

Junto con el mensaje, la popular influencer lanzó una serie de imágenes que la muestran en el hospital, mientras personal médico intentaba salvar al pequeño.

Así mismo se la ve acompañada de su esposo, intentando descansar y otra en que incluso se los puede ver con su niño en brazos.

"Nunca decidimos el nombre de nuestros bebes hasta el último momento posible después de que han nacido, después de salir del hospital. Pero, por alguna razón, comenzamos a llamar a este pequeño chico en mi panza Jack. Así que será siempre Jack para nosotros. Jack trabajó muy duro para ser parte de nuestra pequeña familia y lo será, para siempre", continuó en su escrito Chrissy.

El mensaje fue publicado por Teigen pasadas las 00:00 horas de este jueves y de inmediato comenzó a recibir mensajes de apoyo ce múltiples celebridades. Músicos, actores, presentadores de televisión e influcencer escribieron en su sección de comentarios.

Kim Kardashian, Chaning Tatum, Oprah Winfrey, Charlie Puth, Selma Blair, Ruby Rose, Viole Davis, Cara Delevingne, Aaron Paul y más escribieron sentidas palabras para Teigen, mientras que los "me gusta" superaron los cinco millones.

"A nuestro Jack: Siento mucho que los primeros momentos de tu vida te encontrases con tantas complicaciones, que tampoco pudimos darte el hogar que necesitabas para sobrevivir. Te amaremos por siempre", sentenció la modelo.

Y remató: "en estos días de oscuridad, estaremos de luto, lloraremos hasta que se salgan nuestros ojos. Pero nos abrazaremos y amaremos más que nunca y lo superaremos".

Pero como si el relato de la trágica pérdida de su tercer hijo no hubiese sido lo suficientemente dramático, Chrissy Teigen posteriormente hizo una publicación aún más chocante en Twitter.

Tras replicar una de las imágenes que ya habían aparecido en Instagram, además de un pantallazo del testimonio, Teigen publicó: "Conducimos a casa desde el hospital sin el bebé. ¿Cómo esto puede ser real?".

Driving home from the hospital with no baby. How can this be real.