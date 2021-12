El actor respondió a la polémica que ronda los medios desde hace años, previo al estreno de la nueva temporada de Sex and the City.

Sex and the City acaba de estrenar su nueva temporada la cual lleva por nombre And Just Like That y a pesar de que casi el elenco completo original regresó a la nueva entrega de HBO Max, hubo una importante ausencia. Kim Catrall, la icónica Samantha Jones decidió no estar presente en el revival.

Tras esto, surgieron nuevamente los rumores sobre la mala relación entre las protagonistas, por lo que el actor Chris Noth, quien interpreta a Mister Big en la ficción, respondió a la supuesta "mala onda" entre Sarah Jessica Parker y Kim Catrall.

Recordemos que Catrall se refirió en duras palabras a SJP luego de la muerte de su hermana en 2018, asimismo, ha comentado en distintas entrevistas la compleja relación que mantuvieron durante la serie.

"Tengo que decirte, no tengo la menor idea de lo que piensa o sus emociones", le dijo a The Guardian. "Sé que estoy muy cerca de SJ y las descripciones que hace [Cattrall] de ella ni siquiera se acercan. Me gustó, pensé que era maravillosa en el programa y algunas personas siguen adelante por sus propias razones. No sé cuáles eran los de ella. Solo desearía que todo eso nunca hubiera sucedido porque fue triste e incómodo".

“Simplemente no me gusta ver a nadie hablar mal de SJ porque ella es un objetivo y la gente puede ser desagradable. Me siento muy protector con ella y no estaba feliz por eso".

El actor confesó que casi no regresa para el papel de Big en el revival, pero después de una larga conversación con el productor ejecutivo Michael Patrick King, cambió de opinión.

“Fue una conversación larga, continuó durante la pandemia y él asimiló muchas de mis ideas y se nos ocurrió una manera de trabajar en ello”, dijo Noth.

La serie acaba de estrenar sus primeros dos capítulos y Mr Big es parte de un giro radical en la trama.