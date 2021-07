Sergio Rojas revela reacción de Daniel Fuenzalida por video del Chino Ríos: "Estuvo a punto de responderle"

El ex tenista nacional Marcelo Chino Ríos compartió un polémico video en su cuenta de Instagram en donde se refirió en negativos términos hacía el animador Daniel ExHuevo Fuenzalida, el fotógrafo Jordi Castell y el periodista Juan Cristóbal Guarello.

En un video que compartió en su Instagram, el ex deportista compraba a las figuras televisivas con un marsupial. "Llevo una hora hueviando con este animal no identificado. Fea la hueá. Está gritando. Gritando como el Huevo Fuenzalida cuando le faltaba la hueá. Es una mezcla entre un guarén… entre Guarello, Jordi Castell, una hueá larga de dos metros. Asquerosa. Fea", se escucha en el registro.

Luego agregó: "Está hecho mierda, así como que hubiese carreteado, como sangrando, como el Huevo terminaba las fiestas". indicó refiriéndose al conductor del Me Late.

La respuesta de Daniel Fuenzalida

Sobre esto, en el programa online “Que te lo digo” que conducen Sergio Rojas y Hugo Valencia, el panelista del Me Late señaló que “yo le conté a Daniel, porque tú sabes que soy un poco cahuinero… ‘¡Oye, amigo! ¿Tú viste lo que puso el Chino Ríos?’, y me dijo ‘no, no lo vi’. ¡Se lo mandé! para que lo viera, po”, partió contando el periodista.

“Y te quiero decir algo, Daniel estuvo a punto de responderle… ¡pero a una milésima! Y es más, el que le dio un consejo, que siempre no falta ese que es pavo, que da consejos ‘ay amigo, no te metas ahí’, fue Andrés Caniulef”, agregó.

“¡Nooo, no vayas a hacer ni tal de responder, tú no estás para ese tipo de polémicas!”, habría señalado el también panelista del programa de TV+.