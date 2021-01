Tuvo que devolverlo: Checho Hirane pidió el Bono Clase Media en medio de la pandemia

En medio de la crisis económica generada por la pandemia el gobierno entregó un ayuda monetaria a 400 mil personas para apoyarlos durante estos momentos difíciles.

A través de la Fundación América Transparente, se revelaron los nombres de quienes han devuelto el Bono Clase Media, que tiene por fin ayudar a quienes vieron sus ingresos disminuidos en un 30% debido a la crisis sanitaria.

Dentro del listado se encuentra el animador de radio y televisión Checho Hirane (Sergio José Hirane Sarkis), además de miembros del Poder Judicial, ex concejales, un ex alcalde y un ex seremi del Servicio Nacional de la Mujer.

“Nos parece positivo que estas personas hayan devuelto los 500 mil pesos que se les fueron adjudicados por error, pero nos sorprende que entre ellos haya personas como Checho Hirane, que difícilmente se pueden considerar de clase media. Este tipo de anomalías se detectan gracias al acceso a información de gobierno, y lo que nosotros queremos es facilitar el acceso y cruce de estos datos con herramientas de transparencia fáciles de usar, para que cualquier ciudadano pueda fiscalizar”, indicó Juan José Lyon, director ejecutivo de Fundación América Transparente.

El buscador se construyó en base a datos obtenidos de la Tesorería General de la República gracias a una solicitud de acceso a la información realizada por Fundación La Pública en alianza con América Transparente.

Entre los otros nombres que llamaron la atención se encuentra el ex alcalde de Vichuquén, Román López; Valentina Medel, ex seremi del Servicio Nacional de la Mujer Biobío del gobierno de Michelle Bachelet; los concejales Mauricio Campillay (Sierra Gorda), Vanesa Fuente (Curepto), Claudio González (Cabrero), Felipe Catalán (Quillón), Gabriel Sepúlveda (San Rosendo), María Isabel Vásquez (Laguna Blanca) y seis secretarios de tribunales de primera instancia, 4 de ellos de Santiago, uno de Coyhaique y uno de Rancagua.

El buscador de bonos de América Transparente se aloja en la página https://americatransparente.org/buscabonos/ e incluye 9 millones de subsidios y beneficios otorgados por 354 organismos públicos.