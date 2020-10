Restitución Bono Clase Media: ¿Quiénes deben devolverlo, cómo realizar el trámite y qué pasa si no lo hacen?

Durante el fin de semana el SII envió un correo electrónico a quienes deben restituir el dinero correspondiente al Bono Clase Media, beneficio al cual accedieron de manera incorrecta.



Esto después de que el organismo diera a conocer que 437 mil trabajadores declararon poseer una renta inferior a sus ingresos reales en el mes de julio pasado, con el fin de tener los requisitos para poder obtener aste bono. Dentro de esa cifra tras el proceso de verificación de información confirmaron a 37.100 personas que son funcionarios públicos y 400.603 pertenecen a trabajadores del sector privado.



Existirá un plazo límite hasta el día 30 de noviembre dedicado para que a quienes no les correspondía el beneficio puedan devolver los montos correspondientes que recibieron, destacando que no pagarán intereses ni reajustes y para los trabajadores que no realicen este trámite se establecerán las sanciones correspondientes.



Respecto a esto, el Director del SII Fernando Barraza indicó que, “La normativa legal dispuso que la entrega de este bono de hasta $500 mil estaba basado en un acto de confianza. Los trabajadores debían registrar, bajo declaración jurada, la información de su sueldo del mes de julio, que a la fecha de postulación no estaba disponible, y para verificar debíamos procesar los antecedentes con un desfase de dos meses y eso hicimos”.



El plazo para devolver el dinero sin ser sancionado es hasta el 30n de noviembre

¿Cómo se podrá realizar la devolución del dinero obtenido por el Bono Clase Media?



Para devolver el dinero es necesario ingresar al sitio de la Tesorería, ir a la categoría “Oficina virtual TGR” y hacer click en “Trámites más consultados”, luego seleccionar "Reintegro bono clase media” seleccionar la opción “Ir al trámite”.

Luego aparecerá un formulario de declaración y pago simultáneo, donde se debe seleccionar el formulario “F10 Reintegro” y posteriormente completar los datos que son solicitados.

Dentro de estos datos, es necesario ubicar el código 0187 de Reintegro clase media, donde se debe ingresar la cifra a devolver, la que se debe pagar a través de alguna cuenta bancaria.





[Leyendo] #CPLT indicó que listas de personas que recibieron bono clase media y otros beneficios son públicos, por lo que deben mantenerse a disposición en web de organismo a cargo y sólo podrá constar el nombre y no otros #datospersonales. @DiarioConce: https://t.co/pHzrbo1mPr pic.twitter.com/ni5qDUQEy1 — ConsejoTransparencia (@ctransparencia) October 7, 2020

¿Cómo puedo saber si me dieron mal el beneficio y debo realizar la devolución?

El Servicio de Impuestos indicó que se están contactando vía correo electrónico con cada uno de los trabajadores para informarles de su situación particular.