Charlize Theron revela crudos detalles de la noche en que su madre mató a su padre

Charlize Theron se encuentra actualmente en plena promoción de la película "Bombshell", que retrata los múltiples conflictos por acosos entre el personal femenino de Fox News y sus altercados con el fundador Roger Ailes.

En conversación con NPR, la actriz se refirió a temas vinculados a la violencia contra la mujer incluyendo la revelación en profundidad de más detalles sobre la noche en que su madre Gerda mató a su padre, Charles.

"Mi padre estaba tan borracho que no debería haber podido caminar cuando llegó a la casa con un arma", contó Theron del incidente ocurrido en 1991, cuando apenas era una adolescente de 15 años.

"Mi mamá y yo estábamos en mi dormitorio, sosteniendo la puerta porque el estaba tratando de atravesarla".

El relato de la villana de "Rápidos y Furiosos 8" luego continuó indicando que "mientras ambas estábamos contra la puerta, por dentro, para que el no pasara, él dio unos pasos hacia atrás y disparó tres veces. Ninguna de las balas nos alcanzó, lo que fue realmente un milagro".

Sin dudarlo, Gerda tomó su propia arma y mató a su ahora difunto esposo. La madre no enfrentó cargos, debido a que su acto fue considerado un acto de defensa propia.

Theron asegura que no siente "avergonzada" de comentar lo ocurrido, debido a que genera conciencia en torno a violencia doméstica.

"Esta violencia intrafamiliar, este tipo de violencia que sucede al interior de la familia, es algo que comparto con mucha gente. No me avergüenza comentarlo porque pienso que mientras más hablemos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en esto", recalcó.

Además, "creo que para mí, esto siempre ha sido sobre crecer con adictos y lo que eso hace a una persona". Esto en la línea de que su padre fue un alcohólico toda la vida, lo que condujo a una "situación inevitable" en su casa.

"Nuestra familia estaba de alguna manera atrapada en esto. Lo impredecible que se vuelve la vida diaria con un adicto es el tipo de asunto con el que te sientas y se impregna en tu cuerpo para el resto de tu vida, más allá de que este evento en particular haya ocurrido una noche", puntualizó.

Escucha la entrevista completa aquí: