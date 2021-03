Carolina Arregui habla sobre su romance con Fernando Kliche: "Me permití cometer un error"

La conocida actriz nacional Carolina Arregui fue la invitada del nuevo episodio de "De tú a tú" el programa que conduce Martín Cárcamo en Canal 13. En donde la intérprete habló acerca de su carrera y los momentos más complicados de su vida.

La actriz se sinceró acerca de su romance con el actor Fernando Kliche, con quien compartió pantalla en Marrón Glace. El affaire no solo le costó su matrimonio, si no que además su trabajo en televisión.

“Me permití cometer un error y darme cuenta de que perdía lo más importante que había construido en mi vida, y que no lo quería perder bajo ningún punto de vista, que era mi familia. Jamás habría dejado a Óscar a y a mi familia sino hubiera sido por un…”.

"Esta pega es muy loca. Se confunden los personajes con las vidas de las personas”. indicó Arregui.

Tras la situación ella fue sacada de pantalla, pero su compañero no, quien continuó trabajando en televisión. Lo que afirma es una situación que no se daría en la sociedad actual.

"Yo era una pendeja de 26 años. Me había casado a los 18, no había tenido pololo y yo haciendo de bonita, de heroína en las teleseries. Jugar con fuego, ojo que te puedes quemar a lo bonzo, pero te digo, no me arrepiento de las cosas que han pasado, porque si no hoy no estaría con Roy, por ejemplo, no tendría a mi familia reunida”.

"Comencé a hacer los mismos pololitos de antes. Con la cabeza en alto, pero muy humildemente y con el orgullo golpeado”. Indicó tras su salida de la televisión.