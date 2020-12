Carolina Arregui se habla acerca de su alejamiento de las teleseries en los 90: "había sido injusto"

Pancho Saavedra ahondo en el tema durante la emisión de su programa de Instagram "Tinto de Verano" el animador señaló "hubo una pausa, cuando estuviste alejada de las teleseries. Condujiste un programa en La Red, estuviste en Chilevisión, estuviste alejada de esto y tu regreso fue con bombos y platillos. ¿Qué significó para ti?”

Recordemos que la actriz fue despedida de Canal 13 en 1993, mientras protagonizaba Marrón Glacé junto al actor uruguayo Fernando Kliche. Mientras el director de la teleserie era su esposo Óscar Rodríguez. La actriz tuvo un romance con Kliche tras lo cual se separó del director y fue despedida del canal, mientras que el actor siguió trabajando.

Arregui estuvo cinco años sin actuar en teleseries, y solo logró tener un rol protagónico un década después.

“hubo una alegría, una reconciliación con la vida, con las oportunidades, con creer que uno se puede caer en la vida, pero también puedes tener oportunidades de levantarte y de volver a construir. La vida no es pura jolgorio. La vida tiene de todo, de menta y de olivo, de bueno y de malo, de dulce y de agraz. indicó la interprete.

Luego agregó que “o sea, no seríamos capaces de reconocer lo felices que somos si no pasáramos por momentos tristes y dolores también. A mí esa ausencia me dolió harto, porque yo sentía que había sido injusto. Pero decía ‘por algo pasan las cosas. En algún momento la vida me irá a dar una respuesta, tal vez no ahora, pero sé que en algún momento sí me la va a dar’.

Añadiendo que “y me la dio en el momento en que me dieron la oportunidad de volver a hacer teleseries y volver a estar con mis compañeros, volver a sentirme una persona útil. Porque yo nací para esto y es lo que amo, es mi pasión y lo hago con un amor profundo. Yo creo que eso es lo que las personas ven a través de mí, quizás, que yo hago las cosas con verdad, con honestidad, con amor y con cariño.

Finalizó diciendo que “hasta el día de hoy, imagínate, tengo una familia maravillosa, a mis hijos grandes, todos con buena salud, gracias a Dios, cada uno haciendo lo que le gusta, felices, con mi marido. Y pasando con esta pandemia de la mejor forma posible junto a mi familia”