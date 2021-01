Carola de Moras habla sobre la nueva relación de Lucila Vit: "Ella estaba muy complicada en un principio"

Durante el programa "Velvet al Desayuno" que se transmite en Instagram, la animadora del Festival de Viña estaba conversando con la periodista Cecilia Gutiérrez quien se encontraba de invitada en el espacio, reflexionando sobre distintos temas relacionados a la farándula nacional.

Fue en ese contexto que De Moras quiso comentar sobre un tema que ha estado en la palestra en los últimos días, la relación entre el ex futbolista Rafael Olarra y la ex Yingo Lucila Vit.

“Yo me voy a meter acá en esta pelea. Yo entreno con la Lú (Vit), entonces sé harto de la Lú” comenzó diciendo la animadora. La información sobre el nuevo romance de la farándula fue entregada por Gutiérrez en un live de Instagram, donde también se habló acerca de la amistad entre Vit y Natalia Mandiola, ex pareja del futbolista.

Sobre el tema, la ex animadora de CHV indicó que “hay tanta gente que hoy día habla de farándula pero muchos son insidiosos en inventar cosas que no existen. Doy fe de que eres una mujer súper preparada, investigas, llamas por teléfono y me gustó mucho lo que pasó con la Lucila, que dijiste ‘yo tenía esta información y ahora me equivoqué’ y das pie atrás".

Luego agregó que “Lo encuentro súper bien y hay que rescatarlo porque también una persona se puede equivocar en algo que dice, o puedes decir que ‘esta información me la entregaron directamente y la persona que me la entregó la hizo con una intención’. Es bueno poder retroceder cuando uno es especialista en farándula”

A lo que Gutiérrez agrega que “es súper importante dar el derecho a réplica porque es súper fácil hablar desde un lado y no escuchar el otro. Por ejemplo, en el caso de la Lucila, ella dice ‘yo no soy amiga de esta niña (Natalia Mandiola), nunca fui amiga’. Y yo le digo ‘uno obviamente asume que eran amigas porque hay muchas fotos en Instagram, compartían cenas, eventos, trabajos, qué se yo… Había fotos cenando con sus parejas’. Uno asume que hay una relación de amistad".

De moras agregó que "sé que amigas-amigas no eran. Sí trabajaban juntas, no sé si eso es ser tan amigas, y que claramente a veces trataban de juntar parejas y cosas por el estilo. Pero eso no significa que eran amigas y hace mucho rato que ya habían dejado de verse y hablarse". luego comentó que "ella estaba muy complicada en un principio cuando empezó a aparecer esta oportunidad amorosa por lo mismo, porque decía ‘pucha…’ Y la Lú es súper preocupada, trata de mantener todo en silencio, no te suelta el nombre del lolo con que está pinchando ni aunque la amarres.

De Moras y Vit entrenando juntas

“Entonces fue súper fome cuando apareció esto y me imagino que la idea de filtrarlo desde la otra parte es por un resentimiento y una rabia. También hay celos entre mujeres”

De Moras finalizó diciendo que “estamos hablando de la farándula y nos detuvimos en este capítulo porque, como yo entreno con ella, la conozco mucho y sé como vive ella las cosas. Y tampoco somos amigas íntimas. Entrenamos, nos juntamos, hablamos. He salido a comer con la Lú, tenemos una amiga en común que la amamos”.