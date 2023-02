Camilo es uno de los últimos artistas que se presentará en el Festival de Viña 2023. El colombiano debuta esta noche tanto en Chile, como en la Quinta Vergara y reconoce que está asustado por su presentación este viernes.

Camilo se sincera sobre Viña 2023

Si bien reconoce que es un privilegio presentarse en el escenario de Viña, Camilo confiesa su temor al presentarse en un festival de esta envergadura. “Estoy asustado, porque son esos momentos en la carrera de un artista donde (…) tiene como un relojito de arena al revés contando el tiempo hasta que llegue ese momento, un relojito de arena que viene desde hace muchos años diciendo ‘Algún día si Dios quiere vas a tocar en Viña del Mar’”, explicó el intérprete.

“El relojito llega hoy casi al final, entonces estoy asustado porque es algo sagrado para mí, no es un concierto, no es una presentación a ver qué tal sale, es algo absolutamente importante para mí y para le gente que me sigue sé también que lo es”, agregó.

Habrá sorpresas en el escenario de la Quinta Vergara

Pese a ese miedo que reconoció tener, Camilo también menciona el respeto que siente por el festival y la emoción que tiene por presentarse esta noche.

“Esto es algo gigante para mí como artista, pero es algo gigante también como persona, porque tenía muchas ganas de visitar este país (…) Desde antes que fuera una posibilidad en mi vida ser parte de los artistas que tienen la dicha de pisar ese escenario, yo estaba desde chiquito ya soñando con estar ahí, porque no pensaba que fuera una posibilidad en mi vida”, remarcó.

Asimismo, adelantó que habrá varias sorpresas. “Hay un combo de gente que va a estar ahí conmigo compartiendo y defendiendo estas canciones, que están igual o más emocionados que yo aún”, anunció.

Camilo abrirá esta última noche del Festival de Viña. La argentina Laila Roth será encargada del bloque de humor. En tanto, la cantante Nicki Nicole estará a cargo de cerrar la jornada. El certamen se puede ver en vivo por TVN y Canal 13, así como las señales online de cada canal: tvn.cl y 13.cl. Adicionalmente, se podrá ver la transmisión por Star+.