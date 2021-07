Cami Gallardo reaparece en redes sociales con radical cambio de look a meses de sus polémicas

La cantante Cami Gallardo está reactivando sus redes sociales y esta semana tuvo una curiosa reaparición a meses de sus polémicas alejadas de la música, específicamente en Instagram, donde sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores gracias al radical cambio de look que reveló.

La intérprete se había ausentado de las plataformas digitales, con reapariciones esporádicas, después de que protagonizó múltiples escándalos al incumplir las medidas de control sanitario impuestas por las autoridades para combatir la pandemia.

Si bien anteriormente se había mostrado con un color de pelo diferente al suyo natural, eso lo concretó por medio del filtro de una aplicación. Ahora, el resultado es real y llamativo.

Gallardo se muestra con su pelo crespo y teñido de un saturado color rojo cobre, que luce aún más brillante y en las fotografías en que aparece a la luz del sol.

"se me prendió fuego desde el alma hasta el pelo", comentó en el mensaje con que acompañó la serie de fotos compartidas, donde se le ve sentada junto árboles y arbustos, además de en unas cuantas tomas en interiores.

Casi 300 mil "me gusta" aprobaron el renovado look de Cami Gallardo y, a diferencia de ocasiones anteriores, no atrajo comentarios de parte de sus detractores.

Y es que no se la veía hace bastante rato en Instagram, antes de esta publicación en su perfil, el post anterior databa del 9 de abril pasado.

La publicación con la que Cami Gallardo dio a conocer su radical cambio de look.(1)

La publicación con la que Cami Gallardo dio a conocer su radical cambio de look.(2)

La publicación con la que Cami Gallardo dio a conocer su radical cambio de look.(3)

La publicación con la que Cami Gallardo dio a conocer su radical cambio de look.(4)

Cami Gallardo fue blanco de duras críticas en su contra al aparecer en una masiva fiesta en Miami a principios de abril y luego de haber compartido en una reunión privada con el cantante mexicano Alejandro Fernández, en la víspera en que este confirmó su positivo para Covid-19.

Esto, tras quedar marcada por el público en el verano, al ser sorprendida en medio de una fiesta en su departamente en el Hotel W que superaba el aforo permitido por las autoridades, además de saltarse una cuarentena obligatoria, la voz de Abrázame fue condenada en redes sociales por su reciente conducta en Estados Unidos, más aún cuando había acudido para participar a los Latin American Music Awards 2021 y no pudo asistir justamente por su contacto estrecho.

Poco después de la polémica por los Latin AMAs, Gallardo cerró su cuenta en Twitter luego de que se viralizaran antiguos tweets en donde expresaba su preferencia política. En tanto que en Instagram tenía los comentarios de sus publicaciones restringidos hasta ahora.

La publicación con la que Cami Gallardo dio a conocer su radical cambio de look.(5)

La publicación con la que Cami Gallardo dio a conocer su radical cambio de look.(6)