Sergio Rojas sobre Cami Gallardo: "La chica era pedante, como de esa gente que te mira así como que olieras mal"

Sergio Rojas se lanzó con todo contra la cantante Cami Gallardo, en una de las semanas más polémicas que ha tenido la cantante en su carrera, tras aparecer en una fiesta masiva en Miami sin medidas sanitarias de seguridad; luego sumarse a una celebración privada en la que estuvo Alejandro Fernández, quien confirmó que es positivo para Covid-19; y finalmente por bajar su presentación en los Latin American Music Awards 2021, la que había anunciado con bombos y platillos desde hace meses.

El periodista se refirió a la cantante en Me Late, comentando las distintas informaciones que han surgido en redes sociales en torno a la figura de Gallardo. Algunas comprobadas, otras no tanto.

Fue así que Rojas indicó que "yo tengo entendido que en su época escolar, era una chica bastante poco querida por los compañeros, siempre fue bastante pedante, según lo que yo he podido reportear. E incluso ella tuvo un cambio en su rostro. Eso es evidente, digamos. Cuando uno ve una fotografía de antes y una actual, se nota que hay una intervención de cirugía no menor".

"Ahora, se decía que entre medio de todo esto, se decía que el dinero [para la operación] ella lo habría solicitado mediante una rifa aduciendo una enfermedad y esta habría sido falsa. Eso es lo que circula en redes sociales"

"No entraría tanto en detalles, porque a mi me parece que, de ser cierto, es una acusación gravísima. Hay que ser muy cuidadoso... A ella se le adjudica haber hecho una rifa por una posible enfermedad y ese dinero lo ocupó en su cara", añadió.

El momento en que se comentó la actitud de Cami Gallardo en Me Late.

Algo a lo que se sumó Manu González resaltando que "es muy buena la advertencia que ha hecho Sergio, porque son redes sociales. Yo ni siquiera hubiese hecho eco de esta noticia, porque sino hay una forma muy sencilla de denunciarlo donde hay que denunciar".

"Ahora, también hay que entender que en la época del reality musical de talento en Canal 13, sí que se le tenía un poquito de manía [a Gallardo] porque, a ver, es de una posición económica buena. Es una chiquilla que siempre ha tenido que luchar mucho contra que la carrera musical... Que no veían que pudiera ser una profesión a futuro, que ella tenía que ser un poco más seria. Y ella siempre apostó y abogó por la música".

"Yo creo que tiene muchísimo talento. Lo que estamos viendo ahora de Camila Gallardo, a mí particularmente, me parece extraño. La que toma las decisiones al final es ella, pero no sé si es porque en verdad está en una nube, está mal aconsejada...", complementó Manu antes de ser interrumpida por Rojas.

Entonces, Sergio recalcó que "siempre fue pesada, Manu. En Canal 13 era insoportable. Ella estuvo en el programa de talentos, The Voice; yo estaba en el canal... Contigo puede haber sido... Porque claro, ve una persona más adulta, no sé, te mirará con cierto respeto porque eres de España. Esto es verdad, la gente en Chile es tan loca. ¿Sí o no, que cuando la gente viene del extranjero acá en Chile como que los tratan de otra manera?".

"En cambio yo, que trabajaba allí, chileno, bien caucásico [sarcasmo], la chica era pedante, bien displicente. Era como de esa gente que te mira así como que olieras mal, y eso que ella es chica, pero te mira con cara de pesada", puntualizó.

Puedes revisar el capítulo de Me Late en el sitio de TV+.