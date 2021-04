Sergio Rojas sobre Denise Rosenthal: "Es un tanque a pedales"

El periodista Sergio Rojas le dedicó duras palabras a la cantante Denise Rosenthal, en medio del episodio de Me Late de este miércoles, momento en que no dudó a la hora de acusar a la jurado de Got Talent Chile de ser prácticamente "un tanque a pedales".

En medio de la sección de Gonzalo Cárceres en el programa, donde comentan lo 'in & out' de las celebridades chilenas, llegó el turno de hablar de la cantante chilena. El ex asesor de moda aseguró que "es una cantante que no canta mal, no tiene la voz para caerse muerto. Pero te digo una cuestión, ella es como especial, es como de una onda que cantara en la India, ¿me entiendes? Es una cosa entre espiritual, armada y todo... No sé, a mí nunca me han gustado las aguas tibias".

Entonces, intervino Rojas para comentar que "comparto plenamente contigo. A mí me parece que Denise es muy estilo Camila Gallardo, que se muestran de una forma que es como muuuuyyy 'viva la libertad, viva el amor, libertad social para todas, chiquillaaaaass!!'. Y me parece que en su fuero interno no es real".

"No viven como viven la mayoría de sus seguidoras, no hacen lo que hace la mayoría de sus seguidoras", continuó Sergio, sólo frenando cuando el conductor Daniel Fuenzalida le preguntó: "¿Tú dices que es sólo una postura?". Ante lo que el periodistas subrayó "absolutamente".

Rojas luego recalcó que "yo conozco a Denise y es, te digo, pero un tanque a pedales. No es amorosa, no es simpática. He hablado con colegas que la han entrevistado y es verdaderamente un plomo. Entonces, ¿para qué venderse de simpática, cuando uno es pesado no más?".