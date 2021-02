Cameron Díaz y su posible retorno al cine: "Nunca digas nunca"

Cameron Díaz es una de las estrellas que se impuso de tal manera en la industria hollywoodense que, a pesar de que está retirada de la actuación desde 2014, sigue latente en la memoria colectiva de la cultura popular. Y ahora, habló de la posibilidad de volver al cine.

El remake del clásico "Annie" fue su última aparición en la gran pantalla, pero desde entonces ha sabido mantenerse vigente a través de sus redes sociales, donde promueve prácticas de salud y bienestar, además de productos naturales.

Fue justamente en una conversación con el programa radial "Quarantined With Bruce", en que promocionaba su línea de vinos orgánicos Avaline, que la actriz deslizó la duda ante la posibilidad de retomar su carrera de actuación.

"¿Volveré a hacer una película alguna vez? No es algo que esté buscando, pero ¿lo haré? No lo sé. No tengo ni idea", planteó en primera instancia.

Y recalcó: "Nunca digas nunca, pero no puedo imaginarme ahora, que estoy disfrutando el primer año de mi hija, en un set de filmación durante 14 o 16 horas".

Pero lo cierto es que en estos momentos definitivamente no es su prioridad, ya que su familia es el principal foco en estos momentos.

"Simplemente no podría (volver a actuar)", advirtió. "Lo siento por tantas madres que no pueden elegir, que tienen que ir a trabajar, se dediquen a lo que se dediquen. Lo siento mucho por ellas y por sus hijos".

"Me siento bendecida de poder estar aquí, ahora, con mi hijo y de ser la madre que quería ser. Es una gran bendición, es un privilegio completo y estoy realmente, realmente agradecida", puntualizó.

Cameron Díaz y el músico Benjamin Madden se casaron en 2014 y en diciembre de 2019 nació su primera hija Raddix.

"Eso es todo en este momento... Avaline es el único trabajo diario que estoy haciendo, además de ser esposa y madre. Decidí que quería otras cosas en mi vida. Llevaba tanto tiempo trabajando, haciendo películas, que era muy duro, y no había dejado espacio para mi vida personal", puntualizó.