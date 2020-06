Canal 13 también confirma el reestreno de la popular teleserie "Brujas"

"Brujas", la popular teleserie que debutó en 2005 protagonizada por Carolina Arregui y Jorge Zabaleta, volverá a las pantallas de Canal 13, según se ha anunciado con un clip que comenzó a rotar entre las tandas comerciales de la señal este lunes.

En la historia, Beatriz (Arregui)busca a la responsable de la muerte de su esposo Vicente (Osvaldo Laport), quien falleció repentinamente la noche en que cinco profesionales de la agencia de servicios doméstiocs que comendaba tuvieron su graduación. En la jugada entra el apostador y vividor Dante (Zabaleta), quien es contratado por Beatriz para que investigue y descubra quién estaba junto a Vicente la noche de su muerte.

La historia también cuenta con las actuaciones de María Elena Swett, Ingrid Cruz, Antonella Ríos, Elvira Cristi, Lorena Capetillo, Silvia Santelices, Luis Gnecco, Solange Lackington, Alejandro Trejo, Teresita Reyes, Juan Falcón, Héctor Morales, Antonia Santa María.

A diferencia de lo que ocurrió con "Soltera Otra Vez", en esta oportunidad las audiencias tuvieron una positiva recepción del anuncio sobre el reestreno de la teleserie, incluso a pesar de que no se reveló inmediatamente la fecha para sumarse nuevamente a la programación de la estación de Luksic.

Estas fueron algunas de las reacciones que se publicaron en Twitter:

Mish van a repetir #Brujas aunque ahora no soporto a los actores chilenos, la voy a ver igual, ame ésa novela y su música, antes muerta que sencilla, ay que sencilla ���� xD Ese hombre tiene algo que me nubla la razón yo lo veo y se me pone como loco el ❤ ���� ���� pic.twitter.com/f48Gs3OiDJ