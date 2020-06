"Soltera Otra Vez" reemplaza a "Bailando por un Sueño" y a Canal 13 le llueven las críticas

"Soltera Otra Vez" llegará nuevamente a las pantallas de Canal 13 este jueves, para reemplazar al estelar "Bailando por un Sueño", después de que se suspendió la temporada del programa.

La historia de la siempre complicada Cristina, interpretada por Paz Bascuñan, y sus amigas se estrenó originalmente en 2012 cosechando un éxito inesperado que llevó al surgimiento de dos secuelas, promediando 28,8 puntos de rating y generando todo un fenómeno televisivo.

Dirigida por Herval Abreu, la teleserie alcanzó a tener un total de 271 capítulos al aire, siendo exactamente lo que la estación de Luksic necesita para incluir en su horario prime: un programa ya grabado, que cubra un amplio rango de tiempo, para cubrir la programación mientras se extienda la pandemia.

Si bien muchos celebraron la decisión de sacar de las pantallas a "Bailando por un Sueño", después del caso de coronavirus que se presentó en el equipo, también manifestaron su incomodidad con la reposición de la teleserie protagonizada por Bascuñán.

Las críticas apuntaron particularmente a la forma en que la ficción perpetúa un estereotipo femenino, aprovechándose de un perfil de desestabilidad psicológica y emocional a la hora de lidiar con quiebres en sus relaciones amorosas.

Fueron tantas las publicaciones en contra del reestreno, que el nombre de la actriz se alzó como principal bandera de las quejas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en Twitter. Éstas fueron algunas de los comentarios:

NADIE! no queremos series d personajes femeninos patéticos. Teniendo una serie de categoría mundial como #HelgayFlora y ponen ese bodrio de la Paz Bascuñan. BASTA DE NIVELAR PA' BAJO MANGA DE ACÉFALOS!!

Me carga Paz Bascuñan, siempre de histérica y chillona, dejando pésimo a mujeres como si nuestra felicidad y estabilidad mental dependiese de un hombre, defiende al violador de Lopez, tibia en todo, no ha tenido voz en ninguna causa y su mamá se robó la educación junto con la DC!

Leo sus tweets y no se si el desagrado por Paz Bascuñán se debe a su “ignorancia” sobre lo de Nicolás López, a su calidad actoral, al empoderamiento femenino actual o a que está de moda odiarla. Mira tú ah?... porque oye, hace años todas se creían Cristina po, yo me acuerdo ☝️�� pic.twitter.com/afQ6p6Opp7

Igual q paja q existan minas q se hayan sentido identificadas en ese personaje nefasto de Paz Bascuñan en esa novela "gorreada otra vez" terminar una relacion no significa gritar como weona loca, un insulto a las mujeres es esa "teleserie".

Sigan repitiendo partidos chuchasgrandesdesumadre o por último el blog de la feña pero no más paz bascuñan que es la versión femenina de larrain pero sin ni un papel chistoso en su vida

El problema no es la Paz Bascuñan.. el problema es de las mentes brillantes que la convirtieorn a nuestros ojos en una mujer weona dandole papeles tan imbéciles que solo recalcan el prejuicio de que las mujeres somos huecas e histéricas

O sea como le decimos a no sé quien que estamos hasta la corona de la Mariana Aylwin y la Paz Bascuñan como íconos de no sé qué cresta que nos quieran vender

acaso no les basta con la tortura de paz bascuñan siendo actriz, que van a sacar otra temporada de soltera otra vez?

Hace un rato, caché por comerciales, que re-estrenarán Soltera otra vez, y weon, el reclame del personaje de la Bascuñan, llorando por haberse quedado sola a los 35 años, es la wea más insultante para una mujer en esa edad. Me incluyo.

Cuando debutó la teleserie “Soltera otra vez”, en 2012, escribí columnas muy elogiosas por su libreto. Hoy, sabiendo que su director acosaba a actrices que actúan en ella, me parece repulsivo ver comerciales de su regreso. Ni hablar del par de actrices protectoras de abusadores.

Se suspende de nuevo "Guateando por un sueño". Mintieron, no respetaron las recomendaciones sanitarias y sobre todo nunca se pegaron el alcachofazo de que hay una pandemia. En su lugar Canal 13 repondrá "Soltera otra vez".

Canal 13 tiene en su archivo, GRATIS, el 90% de los realities más exitosos de la televisión chilena, joyas de las teleseries como Amor a Domicilio, Adrenalina, Machos, etc, programas de culto como Maravillozoo y Supermarket y TODO Los Simpson y prefieren emitir SOLTERA OTRA VEZ. pic.twitter.com/bCqGUpbYGr

No se debería ni siquiera considerar a tener a Paz Bascuñán en horario Prime.después de apoyar a su amigo el director Violador, envez de dar Soltera otra vez, hay tantes series buenas, incluso teleseries como Hippie le vendrían bien en estos tiempos.

Se hizo real el meme de "este 2020 no se puede poner peor... *vuelve Soltera otra Vez*"

Van a repetir Soltera otra vez y no estoy segura de que quienes tomaron esa decisión hayan notado cuanto ha cambiado la sociedad y la (auto)percepción de la mujer estos últimos años. Plus, Paz Bascuñan. Ya veo los hashtags que van a aparecer.

De canal 13 nada me sorprende, pero espero que con el reestreno de la bazofia de soltera otra vez no caigan en ver ese tipo de hueas de nuevo. Yo no los mando, pero en serio, Paz Bascuñan y sus amigos po ��