Bridgerton está a solo días de regresar con su segunda temporada, la cual sufrirá distintos cambios. La más importante sin duda es la salida de Regé-Jean Page de la ficción, quien interpretó al Duque de Hastings durante la primera entrega.

La nueva temporada estará enfocada en el triángulo amoroso de Anthony(Jonathan Bailey), y su búsqueda por encontrar pareja. Phoebe Dynevor, quien interpreta a Daphne, el interés amoroso de Simon sí continuará en la serie.

La producción de la serie de Shondaland reveló recientemente cómo se manejará en el regreso de la ficción la ausencia de Simon.

"Hacemos referencia a Simon. En la primera escena de la temporada 2, Daphne menciona que dejó a su esposo y a su bebé en casa [para estar allí para el debut de Eloise]", señaló el productor Chris Van Dusen a TVLINE, quien luego agregó: "Desafortunadamente, no funcionó en términos de que Rege fuera parte de la segunda temporada, pero siempre será el Duque de Bridgerton. Él no va a ninguna parte en el mundo del espectáculo. Y solo porque no lo vemos, no significa que no esté allí”.







¿Por qué Regé-Jean Page no estará en la segunda temporada de Bridgerton?

El actor tenía contrato solo por una temporada, por lo que a pesar de su popularidad solo estaba estipulado que participaría solamente en la primera entrega.

Lady Whistedown anunció la noticia en mayo del 2021 en donde señaló lo siguiente: "Mientras todos los ojos se vuelven hacia la búsqueda de Lord Anthony Bridgerton para encontrar una vizcondesa, nos despedimos de Regé-Jean Page, quien interpretó triunfalmente al duque de Hastings".

"Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla, pero siempre será parte de la familia Bridgerton. Daphne seguirá siendo una esposa y una hermana devotas, que ayudará a su hermano a navegar la próxima temporada social y lo que tiene para ofrecer: más intriga y romance de lo que mis lectores pueden soportar", señalaba la carta.

Revisa el tráiler de la nueva temporada a continuación.