Blancanieves es la nueva película live-action en la que se encuentra trabajando Disney actualmente de la mano del director Marc Webb.

La producción ya tiene como protagonista a Rachel Zegler (West Side Story), a Gal Gadot (Wonder Woman) como Reina Malvada, la villana de la historia, y al nominado al Oscar, Marc Platt, como productor.

Eso no es todo, porque el proyecto, que entrará en producción durante este año, tendrá además canciones originales del dúo de La La Land: Benj Pasek y Justin Paul.

El actor que se acaba de sumar a la película Blancanieves de Disney y no sabías

Se trata de Andrew Burnap, quien interpretará a un nuevo personaje principal masculino, en lugar de el Príncipe o el Cazador. Este actor es conocido por su trabajo en el escenario por su interpretación de Toby Darling en The Inheritance de Matthew Lopez, por la que ganó un Tony el año pasado.

Próximamente aparecerá junto a Andrew Garfield en la serie de Hulu Under the Banner of Heaven y WeCrashed de Apple junto a Jared Leto y Anne Hathaway.