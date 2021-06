Rachel Zegler protagonizará versión en acción real de Blancanieves

La actriz Rachel Zegler acaba de ser reclutada por Disney para protagonizar la versión en acción real de Blancanieves, según informó este martes Variety.

Zegler, tras vencer a múltiples candidatas, ahora se alza como toda una promesa en la industria hollywoodense, al conseguir un papel que la posiciona de inmediato en primera línea.

De hecho, su aparición en esta entrega llegará después de que encabece el elenco de la nueva película musical de Steven Spielberg, el remake de West Side Story, que tiene proyectado su estreno para diciembre de este año.

Además, la intérprete tiene asegurada su aparición en la secuela de Shazam!.

Poco después de que se anunciara el casting, Zegler tuiteó: "me he manifestado toda la vida, lo creo lo creo", a modo de celebración por haber conseguido el rol.

Además, publicó un video en el que aparece "conociendo" a la princesa Disney, asegurando: "chica, tenemos mucho en que ponernos al día".

El remake de Blancanieves será dirigido por Marc Webb, cineasta conocido por películas como 500 Days of Summer y The Amazing Spider-Man, y la producción partirá en algún punto indefinido de 2022.

Webb manifestó en un comunicado que "las capacidades vocales extraordinarias de Rachel son sólo el comienzo de sus dones. Su fortaleza inteligencia y optimismo se convertirán en parte integral del redescubrimiento de la alegría de este clásico cuento de hadas de Disney".

I HAVE MANIFESTED MY ENTIRE LIFE I THINK I THINK

homegirl we have LOTS to catch up on pic.twitter.com/gtNsrpITm0