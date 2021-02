Canceladas las fiestas de sangre: La nueva "Blade" no tendrá calificación para adultos

Los fanáticos de Marvel que esperaban que el MCU diera un giro más oscuro una vez iniciada la Fase 4, ahora pueden olvidarse de aquello. El presidente de los estudios Kevin Feige confirmó que la nueva película de "Blade" no tendrá una clasificación R.

Esto después de que en medio de un panel remoto de la TCA (Asociación de Críticos de Televisión), el productor sostuvo que no hay nada en mente pensado con calificación para adultos aparte de lo que ya se está haciendo para "Deadpool 3".

Es por ello que curiosamente lo que los fans de la franquicia podrán ver más adelante sólo será una versión del cazavampiros más amigable con la familia.

"Creo que todo lo que estamos haciendo es tanto para niños como adultos, así que la pregunta es más sobre si habrá contenidos para adultos o con calificación R", le comentó Feige a uno de los presentes en la reunión.

A eso añadió que "aparte de Deadpool, que ya se estableció como una especie de género propio y con una cierta calificación, sobre lo que ya dijimos que no intervendríamos cuando comenzamos a trabajar en eso -y que lo estamos haciendo-, no hemos encontrado una historia o un hilo argumental o el viaje del algún personaje que no sea PG-13, o las calificaciones que hemos tenido hasta ahora nos han evitado ir en esa dirección".

"No nos hemos contenido tampoco. Y si en algún momento eso pasa, ciertamente es algo sobre lo que se puede debatir ahora que también hay otras ventanas de exhibición como Star. Pero no ha sido el caso. Hemos contado todas las historias que hemos querido con la tonalidad y la calificación que actualmente tenemos", puntualizó.

Entonces, olvídense de ver una fiesta de sangre como la que abría la "Blade" de 1998. Eso está cancelado para el Universo Cinematográfico Marvel.