"Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)": Warner Bros. anuncia un soundtrack cargado al pop y los ritmos urbanos

Se acerca el estreno de "Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" y por lo mismo Warner Bros. anunció parte de lo que será la banda sonora de la película protagonizada por Margot Robbie.

Después de que la semana pasada lanzaron otro trailer en el que se formaba el equipo de Harley Quinn, ahora se sabe que la aventura del equipo femenino de DC Comics en el cine tendrá sonidos pop y otros cargados a la música urbana para potenciar la acción.

Estos son algunas de las artistas que sonarán a través de la película que debutará el próximo 6 de febrero en Chile:

Este es el clip con que Warner Bros. presentó el soundtrack que debutará en las plataformas digitales el 7 de febrero, junto con el estreno estadounidense de la película: