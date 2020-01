"Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" desata la locura en nuevo trailer

Warner Bros. lanzó un nuevo adelanto de "Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" para el público japonés y que pasó prácticamente desapercibido por el resto del mundo, ya que la publicación fue en medio de las celebraciones de Año Nuevo.

Pero gracias a internet podemos verlo una y otra vez ahora que se encuentra publicado en la plataforma de Youtube.

Se trata de un clip en el que se desata toda la locura de la protagonista y proyecta mucha acción para su estreno en febrero próximo: