"Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)": El equipo de Harley Quinn se arma en nuevo trailer

Las motivaciones de Harley Quinn y cómo eso la unirá a las compañeras con las que formará el equipo de "Birds of Prey" es lo que revela en el más reciente trailer de "Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)".

A pesar de que para el Año Nuevo se había dado a conocer un trailer internacional de la entrega, ahora Warner Bros. presentó otro adelanto para el título protagonizado por Margot Robbie y Ewan McGregor, que llegará el próximo 6 de febrero en las salas chilenas.