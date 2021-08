Antonella Ríos contó que recibió un iracundo mensaje de parte de la cubana Betsy Camino, después de que le preguntó por la supuesta relación amorosa que mantiene con el jugador de Coquimbo, Esteban Paredes.

Todo ocurrió en medio de Me Late Prime, programa donde Antonella se mantiene como panelista, reemplazando a Pamela Díaz en sus ausencias.

Fue en ese espacio que contó "yo he hecho canje con ella, eventualmente, de ropa. La última vez me dejó plantada si. Betsy Camino, me hablaste y después no me hablaste más, así que ya tú sabes, papi"

Entonces, el animador Daniel Fuenzalida la interrogó: "¿Y por qué no le preguntas inmediatamente?". Ríos aceptó el desafío: "Sí, le vamos a hablar"; al mismo tiempo que Andrés Caniulef, otro de los panelistas del programa de TV+ le sugirió: "Mándale un audio".

Antonella procedió a grabar y enviar un audio en que le dijo: "Betsy, lo que pasa es que yo estoy haciendo un reemplazo aquí en Me Late y queríamos saber si tú estabas... Obviamente sí estás, si para qué andamos con cosas, si ya vimos unas imágenes. Que estás con Paredes. Cambio".

Momentos después, Ríos alertó que "¡está mandando un audio! Me siento como ustedes cuando hacen esas cosas". Ante lo que decidieron ir a comerciales para esperar lo que les comentaba la cubana.

A la vuelta de la pausa, Ríos advirtió que "me piqué. Yo no puedo hacer estas cosas porque yo me pico, lo agarro personal, me da rabia y ahora tengo ganas de... ¡Aaah!".

El periodista Sergio Rojas comentó que "esto es parte del proceso", al mismo tiempo que Caniulef llamaba a su compañera a la calma. "Me voy a tranquilizar", aseguró la Antonella, pero no muy convencida.

Cuando le preguntaron qué dijo, Antonella fue tajante: "¡Y me odia! Ahora me odia por culpa de Sergio Rojas. ¡Me odia! Porque yo iba a hacer un canje con ella, yo no quería ropa".

"Me contesta: 'Ah, hace un tiempo yo te hablé y no me hablaste, porque', no sé qué… 'La ropa', no sé qué... 'Y ahora me vienes a hablar de esto, mami. No. ¿Qué onda?'", explicó la actriz.

"El asunto es que contestó Betsy Camino y no quiere hablar de chismosidades", estableció Fuenzalida, por si aún no había quedado claro.

En tanto, Rojas se burló, indicando que fue "su primer reporteo y acaba de perder una fuente".

"Pero yo lo hice con respeto. Pero si hasta ella habla de la cuestión poh... Me da miedo, porque una macumba, no sé", alertó Ríos, siguiendo con el diálogo.

Y a eso sumó que "es que me odió y no estoy acostumbrada a que la gente me odie".

Rojas complementó la conversación explicando que "la gente cercana a Esteban Paredes no está tan contenta, porque saben que esta mujer es un vendaval de emociones. Entonces cómo es, capaz que tire platos, tenedores y todo"

"¿Pero será tanto así?", cuestionó Caniulef. "Pero sí viste que de buenas a primera me echó la foca. La media foca que me echó", sentenció Antonella Ríos.