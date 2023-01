Aquí vamos de nuevo... "¿Esteban Paredes y Betsy Camino tienen un romance?" Eso era lo que se preguntaban todos en la farándula chilena a mediados de 2021, pero nunca hubo respuestas concretas, sólo indicios y especulaciones. Pero ahora fue la mismísima bailarina y modelo quien se lanzó con todo a hacer una confesión sobre su relación con el ex futbolista.

"Lo tiene absolutamente embobado por la belleza, la simpatía y el arte amatorio de Betsy", decía en esos días Sergio Rojas.

¿Qué dijo Betsy Camino de Esteban Paredes?

El tema fue resucitado nuevamente cuando la cubana fue de visita al programa Sígueme y te sigo, de TV+.

Y fue el supuesto romance entre Gala y Mauricio Pinilla, lo que dio pie para que Mauricio Israel le preguntara sin pelos en la lengua sobre el ex delantero de Colo Colo.

"¿Pasó algo con Esteban Paredes?", le dijo criticado panelista. Ante lo que la morena se vio acorralada y se dispuso a responder.

"Muchas veces me vincularon con él. No somos amigos ni nada. No lo conozco", recalcó, negando cualquier encuentro con Paredes.

Betsy se encargó de recalcar que "eso es mentira. Lo que no es, no es. Fue solo un rumor. Siempre me pasa que inventan cosas de mi. Tanto con él como con otros. Como pasó con Mauricio Pinilla, yo estaba en mi salón y me enteré del rumor".

Aunque antes de cerrar, siempre coqueta, la cubana dejó saber su impresión sobre Esteban Paredes: "Yo lo encuentro guapo pero eso no tiene nada de malo".