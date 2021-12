Apenas duró un par de capítulos y ya quedó fuera de la competencia: Betsy Camino se convirtió en la más reciente eliminada de El Discípulo del Chef, tras ser uno de los rostros que ingresó al programa para renovar su elenco en la actual tercera temporada.

Con las reglas ya cambiadas la semana pasada, el equipo rojo puso a pender de un hilo a Sergi Arola se decidió por Vanesa Borghi, en tanto Betsy fue nominada por Ennio Carota para la potencial despedida, mientras que Carolina Bazán optó por Bruno Zaretti.

En la primera prueba tuvieron que preparar un "menú de picada" que fue evaluado por los ex reyes guachacas Adriano Castillo, Nacho Pop y Delfina Guzmán. El jurado determinó que el equipo rojo era el ganador, por lo que Borghi se salvó de salir del espacio televisivo.

En tanto, los grupos verde y azul se sometieron a los duelos de eliminación que consistieron en la preparación de ensaladas.

El Discípulo del Chef: ¿Qué dijo Betsy Camino al ser eliminada?

Fue en esa instancia que finalmente los verdes de Ennio Carota perdieron y Betsy Camino tuvo que despedirse de del programa de Chilevisión.

"No quería llorar... A mí me encanta cocinar, me encanta tener nuevas experiencias, conocer nuevas personas, yo soy una persona muy positiva y los tiempos de Dios son perfectos", comentó la cubana en la instancia final.

Luego añadió: "justo hoy recibí una buena noticia para mi nuevo salón de belleza, todo calza perfectamente y ahora me puedo dedicar a este proyecto".

En tanto, Carota no se quiso restar a la hora de decir unas palabras y le indicó a Betsy que "fue corto pero intenso, lo pasamos bien, fue muy entretenido trabajo junto a ti, nunca se sabe las vueltas las vida. Pero vuelvo a repetir, de verdad un agrado, tu simpatía no tiene fin".