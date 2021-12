El Discípulo del Chef tuvo una dinámica distinta este jueves, porque cambiaron las reglas del juego y terminaron eliminando al comediante Rodrigo Villegas.

Fue en el principio del capítulo que la animadora Emilia Daiber advirtió a los participantes que, desde ahora en adelante, cada uno de los chefs responsables deberán elegir antes de las pruebas a un nominado para la eliminación, quien deberá vestir la camiseta negra el resto del episodio.

Sergi Arola optó por Villegas, Ennio Carota puso en jaque a Karen Bejarano y en tanto que Carolina Bazán lanzó a las llamas a Fran Undurraga.

Luego de una primera prueba que dejó en zona de duelos al equipo rojo y al equipo azul, Ennio Carota dio por ganador a este último y condenó a Villegas a la eliminación, abandonando su puesto en el equipo de Arola.

El Discípulo del Chef: ¿Qué dijo Rodrigo Villegas al ser eliminado?

A pesar de que el peso del episodio recayó sobre él desde el principio, Rodrigo Villegas se despidió con la frente en alto y siempre optimista, con el humor que lo caracteriza.

"No me voy triste porque la pasé muy bien, aprendí, todo suma", advirtió en primer lugar.

Eso para luego añadir que "me voy feliz y ahora iré a mi casa a aplicar los conocimientos. No me siento mal fíjate, viví una experiencia, me hubiera gustado quedarme, pero aprendí a no sufrir, a vivir el momento".