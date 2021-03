Belén Mora agradece el apoyo tras el estreno de su entrevista: "Estoy sobrepasada de amor"

La conocida comediante Belén Mora fue invitada al nuevo programa de Martin Cárcamo "De tú a tú" en donde reveló detalles acerca de su vida personal y su carrera, tras esto la figura de televisión utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo que ha recibido tras la emisión del capítulo.

"Emocionada y agradecida por quienes me han escrito por la entrevista con Martí. No la estoy viendo porque no me gusta verme, pero les puedo decir que es la entrevista más honesta, orgánica y profunda que me han hecho", comenzó diciendo su publicación.

Luego sobre su participación, indicó que "En esta entrevista hablé de muchas cosas que no había contado antes, y lo hice en un ambiente de confianza y cariño que creía imposible en una industria como la Tv".

"Gracias a quienes me están escribiendo por dm. Espero alcanzar a leerlos y responderles con la misma confianza con la que me escriben. Gracias @martincarcamopapic , te quiero ❤️. Y gracias a todo el equipo", concluyó en el mensaje.

Tras esto, Belenaza compartió un vídeo en donde continua agradeciendo el cariño recibido. "Quiero agradecer de corazón, me han escrito muchísimas personas, que bueno que les gustó la entrevista con Martín".

"Estoy sobrepasada de amor, bueno hoy día me conocieron un poquito más" señaló la nueva integrante del canal La Red.