Belenaza recibe amenazas tras parodia musical sobre personas que rompieron la cuarentena

Belenaza, como es conocida la comediante Belén Mora, reveló que recibió una serie de amenazas tras concretar una parodia musical sobre quienes viajaron a la playa en cuarentena durante la Semana Santa.

Recurriendo a sus personajes de parodia conocidos como "Los Kastos", Mora junto a su pareja Francisco "Toto" Acuña se rieron de quienes intentaron moverse a sus segundas viviendas durante el fin de semana largo, con un video que publicaron el viernes pasado.

Esto sin duda detonó las risas y la viralización del clip, pero también provocó la ira de otro sector que se sintió criticado.

Tras recuperar la parodia creada para el programa "Morandé con Compañía", recibió todo tipo de reacciones de parte de la gente.

Ante tal impacto, Mora también contó que "he recibido muchas amenazas, nos han tratado de resentidos, de comunistas, etc. Asi que gracias! Jajaajajjajajaja . Hay Kastos para rato".

"Voy a subir el link del video en youtube, para que les arda un poquito mas a esos bots que me han amenazado", remató la comediante en Twitter.

