Ejercito envía carta a La Red por sketch de "Políticamente Incorrecto" tras recreación de entrevista con un militar

El programa de Humor de Belén Mora y "Toto" Acuña en La Red "Políticamente Incorrecto", estrenó un nuevo capítulo este viernes, en donde hablaban de los temas de contingencia, siempre enfocándose en el humor, sin embargo, hubo una sección que causó molestia en el Ejercito de Chile, quienes enviaron una carta al director ejecutivo del canal, Víctor Gutiérrez, explicando su malestar.

En el sketch llamado "Entrevistas de Verdad, la entrevistadora, caracterizada por Belenaza pregunta al militar personificado por Toto Acuña: "entonces, ¿Cuál es su misión en el país?"

Lo que él responde señalando que "más que misión, lo mío es lo siguiente, yo no me quería jubilar a los 65 años como todos los chilenos, quería jubilar antes a los 40 - 50 años, con todo el sueldo, con todos los beneficios que nosotros tenemos, que nos da la institución y hacer una pega que nunca vamos a hacer".

Luego agrega: "Nosotros vivimos armando conflictos con nuestros vecinos, pero nunca vamos a ir a una guerra, es simplemente para justificar la plata que nos pasan. Una vez, estuvimos a punto de ir a una guerra con un vecino, y la verdad estuvimos así (hace gesto con las manos)".

"Y si se concretan esos conflictos, ¿Qué haría?, pregunta la entrevistadora. "No, no, yo no voy a la guerra ni cagando, no, es que a mi me da como cosa esa cuestión, yo veo sangre y me desmayo, se me sube la presión", contesta el militar.

"¿Cómo enfrentaría una guerra entonces?", vuelve a consultar. "Pa eso están los pelados, nosotros inventamos las guerras pero los mandamos a ellos, nosotros una de las cosas que hacemos es lavarles el cerebro, que la patria aquí, que la patria allá, que la patria es tu madre, y ahí quedan locos, ahí hacen lo que nosotras queramos". fue su respuesta.

"Pero, ¿eso es en caso de un conflicto con otro país? insiste la comunicadora. "No, mira, usted tiene que pensar que nosotros no hacemos nada durante todo el año, a lo más sacan para los terremotos, tsunamis, vamos con las palas y todo eso, que es una lata, pero el resto del año no hacemos nada, solo ejercicios, ejercicios militares".

"Pero, nosotros queremos usar nuestro juguetitos, nuestros aviones, helicópteros, tanques, metralletas, bombas, si una persona en este país nos dice 'hagan lo que quieran', es la raja, hay vamos a poder usar todos nuestros juguetes", comenta, causando el impacto de la entrevistadora que le dice: "¿No les da vergüenza?".

Políticamente incorrecto

Tras esto, el Ejecito de Chile compartió en sus redes sociales una carta que le enviaron a Víctor Gutierrez por lo sucedido.

A través de Twitter señalaron: "A raíz de la emisión del programa Políticamente Incorrecto de @LaRedTV el pasado 16 de abril, el Ejército envió una carta al director del medio rechazando su contenido ofensivo hacia los hombres y mujeres que lo integran".

El en el comunicado se comienza indicando: "Me dirijo a usted para expresarle el malestar y rechazo del Ejército de Chile a Raíz de la emisión, el día 16 de abril del presente, del programa "Políticamente Incorrecto", en el cual se simuló la entrevista a un integrante de la Institución, utilizando el disfraz de un supuesto programa satírico para proferir todo tipo de injurias en contra de los 45 mil mujeres y hombres que eligieron la profesión militar, y que desde hace un año están colaborando con todos los chilenos para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19"

"La manera en que se denosta el Ejercito y a sus integrantes no demuestra otra cosa que el ánimo de deslegitimarlo y degradarlo, aprovechando la facilidad que le otorga para ello un medio de comunicación, reflejando además ignorancia del quehacer institucional y del sustantivo aporte que a diariamente llevan a cabo miles de militares en aras del desarrollo nacional en distintas áreas, que desde ya, le invitamos a conocer"

Concluye señalando: "Por otra parte, es necesario aclarar que las situación judiciales que afectan a miembros o ex miembros de la institución son responsabilidades individuales y están siendo investigadas por la justicia que es donde todos los chilenos deben someterse a sus fallos y no es aceptable pretender que ello sea motivo para denostar a oficiales, suboficiales y soldados que es su vocación se ven vejados portal simulacro de realidad".