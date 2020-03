"¿Hay un matinal en la noche?": El público manifestó su molestia por cambios en "Bailando por un Sueño"

La contignencia por el coronavirus obligó a los canales de televisión abierta a tomar medidas radicales para evitar los riesgos de contagio entre sus filas, algo que también afectó al programa "Bailando por un Sueño" la noche de este lunes.

El estelar de Martín Cárcamo adoptó estrictas iniciativas al ser un programa en vivo que necesita de un gran número de trabajadores para salir al aire. Esto llevó a que la primera emisión del espacio en Fase 4 se convirtiera en una especia de programa de conversación.

La decisión no le gustó mucho al público, que se manifestó fuertemente en redes sociales con el hashtag #BailandoTeAcompaña. Pero además, eso se notó en los niveles de audiencia arrojados por el mismo Canal 13 y que llevaron a la producción a posicionarse en el tercer puesto de las preferencias nocturnas.

Entre las 22:47 y las 00:20 horas, la estación de Luksic promedió una sintonía de 10,7 puntos de rating, con varios peak de 15 unidades; resultado con el que quedó por debajo de Mega que alcanzó los 13,3 y Chilevisión con 11,1 unidades. La emisión del espacio de baile apenas logró superar a TVN, que marcó 10,3.

Estas fueron algunas de las impresiones quedejó en el público la alteración en el formato de "Bailando por un Sueño" presentada este lunes:

#BailandoTeAcompaña Todo el día hablando del Coronavirus en todos los canales. Me gustaría ver el programa y olvidarme un ratito, ver bailar y no po' seguimos en lo mismo. Lo que menos hay es baile....��

#BailandoTeAcompaña la compañera raca que hace ahí, ella tiene que estar cuarentena por ser población de riesgo, que no se venga a hacer la lola con esas botas rocanrroleras pic.twitter.com/QoYfqgglTB

Bueno si no van a bailar llego la hora del gif de luli cayendo por las escaleras #BailandoTeAcompaña pic.twitter.com/4VJbBnzj7d

#BailandoTeAcompaña mi pregunta es: ¿Porqué hicieron salir a los participantes con su vestuario de presentación, si no van a bailar? pic.twitter.com/q8pu2Rl48Q

Que mierda de programa del 13 #BailandoTeAcompaña ... la Argandoña preocupada de su madre anciana �� como si ella no fuera anciana también ����♀️

Quéeeee, ya es mucho po! Pucha si van a seguir haciendo el programa que sea con las medidas adecuadas y que se siga el objetivo que es bailar! Si no va a ser así, pasen una película por último pero den un respiro del tema ����‍♀️ #bailandoteacompaña @canal13 pic.twitter.com/MZpq2jcAO1

No puedo creer el ambiente que están creando en el programa de baile del 13 #bailandoteacompaña me parece irresponsable y una fuerte manipulación de este medio generar una sensación tan desesperanzadora.

Canal 13 predica y no práctica, quédate en casa!!y emiten el programa a toda costa, Carolina con un pulmón, Fran recién operada, Pachano en el restaurante. Increíble!! #BailandoTeAcompaña

Queríamos distracción no que sigan con el tema solo por un rato pero NO, tenían que cagarla. ���� #BailandoTeAcompaña #BailandoPorUnSueno pic.twitter.com/gjeUD5rHl1

#BailandoTeAcompaña ustedes creen que desde las 8 a.m. en los matinales y todos los noticieros hablan del coronavirus, no es suficiente??? y en lugar de entretener a la gente y distraer la de tanta tensión. Ponen a Martín con su cara de tragedia. Se pasaron. Cambiar de canal!!

No se si veo un programa de Baile o un Matinal Prime. #BailandoTeAcompaña

para que hacen ir a los concursantes si no van a presentarse ����‍♀️ la verdad esperaba ver baile aunque obvio si quieren cuidarse y estar en casa están en todo su derecho pero para eso no hacen el programa es como contradictorio el mensaje #BailandoTeAcompaña #BailandoPorUnSueno

Si querian hacerse los preocupados no era mejor no hacer el programa, así nadie tiene q ir al canal y poner una película? Todo por 1 punto de rating, el #QuedateEnTuCasa que tanto predican, pero no practican #BailandoTeAcompaña