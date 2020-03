Estas son las estrictas medidas que tomó "Bailando por un Sueño" ante el coronavirus

Canal 13 decidió tomar una serie de medidas para mantener al aire su recién estrenado programa "Bailando por un Sueño", dada la contingencia que ha significado la expansión del COVID-19.

Consultados por Red Gol, desde la estación de Luksic indicaron que la primera decisión "fue determinar que los próximos capítulos se grabarán sin público general, ni representantes de las distintas fundaciones que participan del programa, para evitar la aglomeración de personas en el estudio".

Además, "se han establecido protocolos de higienización para peluquería y maquillaje, evitando el cruce de personas". Junto con ello "se restringirá el uso de maquillajes y elementos estéticos de forma individual".

En tercera instancia, "se incorporaron medidas de higiene y desinfección de salas de ensayo y se garantizó un flujo promedio de 50 personas al día por cada capítulo, cantidad muy menor al equipo presente en grabaciones previo a la crisis sanitaria".

En materia de ensayos, "si los participantes estiman convenientes realizarlos en sus domicilios particulares, la producción les facilitará el traslado". Por otro lado, en términos coreográficos, "se van a intervenir las presentaciones para evitar el contacto 'muy directo' entre bailarines y famosos".

Los 13 bailarines que componen el staff permanente del programa, desde ahora participarán grupos intercalados de 6 y 7 respectivamente.

En tanto que sólo bailarán 2 o 3 parejas por programa y "no habrá 'pareja back up', vale decir, no existe la posibilidad de que alguna pareja anunciada no alcance a bailar".

Por último y algo no menor, Canal 13 confirmó que la producción "se hará cargo de todos los pedidos de movilización individual que los participantes y bailarines requieran, con el fin de evitar el uso de transporte público".