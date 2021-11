Arturo Longton entrega detalles sobre la particular relación que tiene con su ex pareja: "Yo doy mi vida por ella"

El ex chico reality y actual participante de El Discípulo del Chef, Arturo Longton, estuvo presente en el programa Socios de la Hamburguesa en Ruta que conduce Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

El ex finalista de La Granja se refirió a la relación que mantiene con su ex pareja Daphne Bunney, con quien se casó el 2010. “¿Tú estabas casado? ¿Qué pasó?”, preguntó Pancho.

“Siempre he estado casado. Nunca me he separado legalmente. Tenemos como una relación bien especial nosotros dos. No tuvimos hijos. Como que nos vamos a querer toda la vida. Estamos como que estamos juntos, pero no estamos. Es algo bien especial”, reveló Arturo.

Luego agregó: "Es extraño porque he tenido parejas entre medio, pero yo doy mi vida por ella y no por mi pareja. Así como un karma hue**. Es como que tengo un sentido de protección, como un amor más profundo de lo normal”.

Sobre si ella ha tenido otras parejas, el chico reality señaló: “No, que yo sepa, no…Pero es raro porque, por ejemplo, tú me decís: ‘¿Por quién dai’ tu vida¿’. Yo daría la vida por ella. Como tú lo day por tu hijo o tu hija. Yo la doy por ella y por nadie más. Y aunque esté con otra persona y esté enamorado de otra mina y toda la hue** O sea, ella es prioridad siempre”, expresó.

"Es muy raro. Yo una vez le dije: ‘Hasta el día que me muera, mientras yo pueda, te voy ayudar en lo que sea’. Porque igual la quiero. Es raro”, destacó, agregando que “tenemos como etapas en las que nos reencontramos, volvemos, estamos juntos, después no estamos juntos. Pero siempre sin peleas”.

La pareja estuvo junta desde que el ex Mundos Opuestos tenían 20 años.