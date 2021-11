Una nueva eliminación se tomó el más reciente capítulo del "El Discípulo del Chef", el equipo azul dirigido por la chef nacional Carolina Bazán perdió la competencia y debió elegir a un integrante de su equipo para abandonar la competencia.

Recordemos que esta nueva temporada reúne a famosos que buscan un cupo en la gran final del espacio, pero para ello deben competir en equipos para evitar irse eliminados, el cual será elegido por el mentor del equipo.

Tras la derrota del equipo azul, la mentora del equipo debió escoger quién de sus discípulos ya no seguirá en competencia.

Entre los posibles eliminados se encontraba Bruno Zaretti, Francisca Undurraga, Princesa Alba, Carlos Caszely y Arturo Longton, siendo este último el elegido para abandonar la competencia.

Tras su salida, el ex chico reality señaló que siente que fue justa la decisión de la chef, ya que considera que era el más débil de su equipo. "No creo que haya fallado en algo, siento que di lo mejor de mis capacidades. Di lo que pude, me quedé tranquilo por eso, que no me fui de flojo. Me fui porque de verdad estoy super sobrepasado, a mi me cuesta mucho la cocina, me genera un estrés, pero estoy contento, lo pase bacán".

También dedicó palabras a sus compañeros del equipo azul. "Voy a echarlos mucho de menos (...) Nunca me había tocado tan pesado como ahora, aguante lo que pude para que no dijeran 'mira al hue** paje** aguantó 15 días, hueon penca, no quiero que piense eso la gente, quiero que la gente sepa que en verdad di todo lo que pude dentro de las capacidades que tengo y la cocina nunca ha sido lo mío".