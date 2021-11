¡El equipo azul agoniza! Este jueves El Discípulo del Chef tuvo un nuevo eliminado luego de una desafiante prueba que puso a más de uno de los participantes en problemas. ¿Quién fue el nuevo eliminado del programa de Chilevisión?

El espacio gastronómico como es usual partió con una prueba de inmunidad en donde los tres equipos tuvieron que preparar una entrada, un plato de fondo y un postre bajo la premisa de la comida americana.

El equipo verde de Ennio Carota fue triunfó en el desafío, por lo que el chef italiano se dispuso a evaluar los platos del equipo rojo y el azul, colectivos que se tuvieron que enfrentar en la prueba de eliminación.

El batallón de Sergi Arola finalmente se impuso a su contrincante y así Carolina Bazán tuvo que nuevamente dejar ir a uno de sus discípulos.

El Discípulo del Chef | ¿A quién eliminaron del programa de Chilevisión?

"Ya estoy acostumbrada al fracaso", lamentó Bazán al momento de tomar la dura decisión.

Aunque al mismo tiempo, advirtió que "ha costado más de lo que he pensado. No hemos ganado ninguna inmunidad, eso es un golpe a mi ego, siento que también he fallado. Quiero que lleguemos a la final, que alguno de ustedes llegue a la final".

Eso sí, la chef chilena reconoció que han ido avanzando, potenciando la comunicación, además del "trabajo en equipo". Pero, a pesar de que "todos se están sacando la cresta para ganar", hay "alguien que está más agotado, le cuesta un poco más".

Y así fue que Arturo Longton se convirtió en el nuevo eliminado de El Discípulo del Chef. Si bien los otros participantes lamentaron la elección, el viñamarino agradeció la decisión de la chef.

"La verdad es que estaba agotado, no podía más. Es contradictorio, estaba sobrepasado, esto ha sido un desafío. Me cuesta demasiado cocinar, tampoco quiero ser la piedra de tope del equipo", resaltó.

Así en el equipo azul sólo restan: Fran Undurraga, Bruno Zaretti, Carlos Caszely y Princesa Alba.