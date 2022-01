Fran García-Huidobro fue lapidaria con Yasmín Valdés y Darwin Ruz tras polémica en Aquí se Baila: "A mí no me la venden"

Yasmín Valdés y Darwin Ruz fueron los protagonistas de la gran polémica de la semana pasada en Aquí se Baila, después de olvidar la coreografía en plena presentación y evidenciar el quiebre definitivo en su relación. Por eso, al ofrecer un nuevo espectáculo, Fran García-Huidobro tuvo un lapidario comentario para la pareja al momento de la evaluación.

La primera pareja en presentarse fue María Isabel Sobarzo y Christian Ocaranza, quienes compitieron contra Yasmín Valdés y su bailarín, Darwin Ruz.

Tras bailar el tema de Shakira, Te aviso, te anuncio, Yasmín Valdés comentó el incidente con su pareja para la pista y explicó que "en ese momento yo no me enteré de qué le pasó a Darwin. Después lo busqué y no lo encontré, cuento corto, se decidió un cambio".

"Yo ayer ensayé con el otro bailarín, pero abortó no sé por qué razón, se dice que fue por una lesión, y yo ayer ensayé solo una vez el tango y llego acá y me entero que él no viene".

"Acá llega mi Darwin a salvarnos a todos. Los dos somos profesionales y por deber tenemos que estar aquí como sea, no hay escusa, dimos todo", puntualizó.

Luego fue el turno de Darwin, quien planteó que lo llamaron "hoy en la mañana y le comenté a mis compañeros que somos profesionales y para mí esto es una pasión".

"No soy de dejar botado a la gente, y este tango ya lo habíamos hecho y decidí venir y darlo todo con tranquilidad, paciencia, amor y profesionalismo, que es por lo que me destaco", puntualizó en ese momento.

Aquí se Baila: ¿Qué le dijo Fran García-Huidobro a Yasmín Valdés y Darwin Ruz?

Entonces, García-Huidobro tomó la palabra para referirse a lo que se ha visto en los últimos días y de paso felicitarlos.

"Los quiero felicitar porque tengo la sensación de que entre ustedes dos no hay ninguna onda, ni siquiera se llevan bien, lo que implica un doble esfuerzo en que la coreografía salga y nosotros creamos que se llevan bien", resaltó en primer lugar.

La jurado recalcó que "hoy día actuaron bien y a mí no me la venden, por ahí no pasa nada".

Antes de cerrar sostuvo que tuvieron un "buen comienzo de la coreografía de Yasmín. Insisto, yo he tenido que trabajar con gente que me cae mal y el esfuerzo es enorme, así que felicitaciones".

Yasmín y Darwin no lograron ganarle a María Isabel Sobarzo y Christian Ocaranza, razón por la que quedaron en zona de eliminación.