Claro, Aquaman and the Lost Kingdom es uno de los grandes próximos pasos de Aquaman en plataformas audiovisuales, pero no es el único. Porque ahora HBO Max acaba de presentar la cómica nueva serie animada inspirada por el Rey de los Siete Mares de DC Comics, Aquaman: King of Atlantis.

Esta será una miniserie animada de tres partes con una visión sobre el Habitante de las Profundidades muy distinta a la que conocimos con Jason Momoa en las películas de James Wan y Zack Snyder.

La descripción que el servicio de streaming promete "¡la aventura del la vida bajo el mar! El destino del Pueblo de Aquaman, su hogar, y el mundo completo está en manos (¿o tridente?) del nuevo rey de Atlantis. Con monstruosas criaturas, malignos enemigos y batallas épicas, prepárate para este evento especial superpoderoso".

El elenco de voces para la versión en inglés de Aquaman: King of Atlantis cuenta con Cooper Andrews (The Walking Dead) como Aquaman, Gillian Jacobs (Community) como Mera, Thomas Lennon (Reno 911) como Vulko y Dana Snyder (Jellystone!) como Ocean Master.

La miniserie fue producida por James Wan (Aquaman) y sus showrunners son Victor Courtright (ThunderCats Roar!) y Marly Halpern-Graser (Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles).

Aquaman: King of Atlantis presentará su primer episodio el 14 de octubre en HBO Max.