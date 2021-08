La reconocida actriz nacional Antonella Ríos confesó una compleja situación que vivió durante su embarazo con Canal 13.

La intérprete que se desempeña como panelista del programa Me Late Prime de TV+ y fue allí donde confesó la tensa situación.

Según relata, todo ocurrió el año 2007 cuando estaba esperando a su hijo mayor, Bruno.

“Trabajaba en Canal 13, estaba a punto de firmar mi contrato y les comuniqué que estaba embarazada. Me dijeron así, literal: ‘Oh, qué maravilla’, y me sacan el lápiz de la mano. Obviamente quedé sin pega”, reveló.

“Señaló que ella pensó que comunicando su estado desde un principio haría más facil todo, ya que había vivido una situación similar con una colega. ”En esa época quedó embarazada la Daniela Tobar y hubo un rollo, un problema ahí de ‘¡quedaste embarazada y no nos dijiste, la continuidad!’ y no sé qué, en Hippie. Y me quedó tan grabado que dije ‘cuando esté embarazada lo voy a decir para ser transparente’. Y esa transparencia me trajo cola, quedé cesante mucho tiempo por tener guagua”.

“Quedé shockeada y después esa persona me mandó flores cuando tuve la guagua y toda la cosa. Ahora, no tenían ningún deber en dejarme, pero en esa misma época quedaron otras actrices contratadas y embarazadas y yo no, entonces sentí que me dijeron ‘tú no’.

“Fue fuerte. Frente a ese contexto, yo ya no tengo miedo a que me saquen de ningún lugar, porque ya me han sacado tantas veces, que no me importa.

“Quedar embarazada, quedarte sin pega y sentir que no eres útil y que eres un estorbo, es súper power. Y no solo en la tele, en muchos otros lugares”. concluyó señalando.