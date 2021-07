Antonella Ríos comparte video con el procesos de la cirugía estética que se hizo en los ojos

La actriz Antonella Ríos compartió con sus seguidores el proceso que enfrentó al someterse a su más reciente cirugía estética en los ojos.

La intervención llamó la atención de quienes vieron a Ríos recientemente como panelista de Me Late Prime, en reemplazo de Pamela Díaz, porque estaba usando anteojos en el set. Momento en el que explicó que fue una intervención "en las ojeras, unas ojeras que eran incipientes, pero igual quise hacerlo. Y por eso me tapaba para no asustar al público. Más que falta de respeto, era respeto hacia ustedes para que no vean tremendo monstruo que estaba detrás de los lentes".

Ahora, para entregar las perspectivas completas sobre el "arreglín" que se hizo, publicó un video que muestra los cambios en su rostro tras la operación.

Se la ve con los ojos tremendamente hinchados, luego una reducción de la inflamación, hasta llegar a los resultados esperados y exponer un paralelo entre el antes y el después.

"Ya han pasado 14 días solamente desde esta intervención #blefaroplastiasuperior #blefaroplastiainferior con el doc @drcristianspulveda. Entendiendo que estoy compartiendo mi testimonio de manera transparente de cómo es este proceso de recuperación pasando por cortes, moretones e inflamación normal para este tipo de operaciones", explicó Antonella en el texto junto al video.

Así mismo agregó que "en algunos casos es importante sacar ese exceso de piel del párpado, pues afecta la buena visibilidad. En otros ayuda a cambiar la cara de cansancio o 'pena'. En el caso de la blefaro inferior, las famosas bolsas, el procedimiento es similar".

Luego advirtió que "no es una intervención dolorosa o muy compleja. (...) Recuperación total al mes y después de cinco o menos días puedes volver a la pega. Siempre y cuando no sea tan expuesta como algunas donde la gente critica sin saber".