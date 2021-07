Antonella Ríos explica el evidente cambio en su rostro: "Para que no vieran el tremendo monstruo que estaba detrás"

Antonella Ríos desató las reacciones en redes sociales la semana pasada por el evidente cambio que mostró en su rostro, a través de la participación que tuvo en el programa Me Late Prime, donde se encuentra reemplazando a Pamela Díaz.

Los primeros días en que apareció en pantalla, Ríos apareció con anteojos de colores en el estudio, detalle que llamó poderosamente la atención de los televidentes, quienes llevaron su inquietud a las redes sociales.

Al tercer día, Antonella decidió explicar qué se ocultaba tras el uso de los lentes, indicando que "lo que pasa es que yo me hice una intervención quirúrgica, una operación en los ojos".

"Aquí en las ojeras, unas ojeras que eran incipientes, pero igual quise hacerlo. Y por eso me tapaba para no asustar al público. Más que falta de respeto, era respeto hacia ustedes para que no vean tremendo monstruo que estaba detrás de los lentes".

"Me saqué arriba y me saqué abajo del ojo. Es una tendencia que se llama foxy eyes. La Bella Hadid y todas esas celebreties lo usan. Pero yo no me lo hice para eso, yo me lo hice para recoger aquí, porque yo me pasaba la sombra y como que barría".

"Quiero contarles que yo también tengo una clínica estética en la cual por supuesto voy a seguir con el tratamiento de láser, para hacer entre la cirugía y el tratamiento y lograr disimular", concluyó.

Después de esa explicación, Antonella Ríos publicó este lunes en su Instagram un comparativo con el antes y el después de la intervención.

Además, le envió un mensaje a quienes criticaron lo que vieron en pantalla la semana pasada, cuando aún no se evidenciaba el resultado.

"Deja que los perros ladren", sentenció la actriz.

El comparativo que compartió Antonella Ríos en Instagram.