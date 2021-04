"Días terribles de angustia y miedo": Antonella Ríos confirma que se contagió por segunda vez con Covid-19

La actriz Antonella Ríos reveló este domingo que se contagió con Covid-19 por segunda vez y, aunque se recuperó, tuvo que atravesar momentos terriblemente difíciles para poder superar la enfermedad. Por lo mismo, ahora hizo un llamado desesperado para que la gente tome precauciones y se cuide.

"Hoy estoy mejor Pase días terribles de angustia y miedo , el covid realmente me dejó muy preocupada", advirtió en primer instancia a través de su cuenta en Instagram.

Entonces, pasó a describir que "es segunda vez que me da y esta vez pese a ser una persona con un estilo de vida sana; como saludable y no fumo, tomo vitaminas y suplementos y hago actividad física y pese a todo eso estuve muy mal (olfato , gusto , dificultad al respirar)".

"Lloré de angustia en las noches porque sentí que las cosas no las tenía controladas Gracias a mis angelitos y a la gente que me quiere , me siento hoy mejor (ya me quedan pocos días para salir de esto)", advirtió Ríos.

Es por eso que este lunes, por medio de sus historias en Instagram, la también modelo publicó su desesperado llamado: "Cuídense mucho. Esto del COVID es verdad".

"No hagan carretes. No expongan a su gente. Es realmente angustiante no saber cómo el virus te va a atacar".

"No me creo la que más sabe, pero sé lo que viví. No me lo contaron", concluyó Antonella.