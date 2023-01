Marvel Studios comienza el 2023 con todo con el estreno de Ant-Man and The Wasp: Quantumania en febrero, película que será la encargada de comenzar la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Nuevo póster promocional

Durante está jornada Marvel Studios reveló un nuevo póster promocional de la tercera entrega de la historia de Scott Lang como Ant-Man, en este podemos ver a Ant-Man, The Wasp y a Cassie como protagonistas y por el otro lado a Kang el Conquistador, el villano interpretado por Jonathan Majors.

Pero no es esto lo que nos llama la atención sino la frase que sale al final del póster “Witness the beginning of a new dynasty” (“Sé testigo de una nueva dinastía”) un claro guiño a lo que será la quinta película de los Avengers que se llama Avengers: The Kang Dynasty.

Nuevo tráiler

El póster promocional fue presentado en conjunto con un teaser que anuncia que esta noche se lanzará un nuevo tráiler durante el College Football Playoff National Championship a las 19:30 PM ET, aproximadamente a las 21:30 horas de Chile.

Hay que señalar que Ant-Man and The Wasp: Quatumania se estrenará en cines el 17 de febrero y hace unos días se reveló que la película tendrá una duración de 125 minutos, es decir 2 horas y 5 minutos, siendo la cinta más larga del hombre hormiga.

De igual forma en esta nueva cinta veremos a los personajes de Scott, Cassie, Hank Pym y Hope y Janet Van Dyne sumergirse en una aventura por el Reino Cuántico en donde Scott se enfrentará a Kang el Conquistador.

Con el reparto principal conformado por Paul Rudd, Evangeline Lily, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Michael Douglas, Michael Peña y Michelle Pfeiffer, Ant-Man 3 nos preparará para las siguientes entregas de los Avengers que se estrenarán en 2025 y 2026.