A poco más de un mes de su estreno en cines, ya se reveló la duración que tendrá Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

¡Comienza la Fase 5 del UCM! Revelan la duración que tendrá Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Ant-Man and The Wasp: Quantumania es la nueva película de Marvel Studios que se estrenará prontamente en cines y que comenzará con la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, luego que con Black Panther: Wakanda Forever se le diera término a la Fase 4 en noviembre recién pasado.

Se revela la duración que tendrá la película

Según el sitio Fandango Ant-Man and The Wasp: Quantumania tendrá una duración de 125 minutos, es decir unas 2 horas y 5 minutos, casi lo mismo que Dr Strange in The Multiverse of Madness que tuvo una duración de 2 horas y 6 minutos.

Asimismo según el mismo sitio el último tráiler antes del estreno de la tercera entrega de la historia de Scott Lang como Ant-Man se lanzará el lunes 9 de enero en el medio tiempo de un partido de la NFL.

¿Cuándo se estrena la película?

La tercera cinta de Ant-Man llegará a las salas de cines el 17 de febrero de 2023, con el reparto principal conformado por Paul Rudd, Evangeline Lily, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Michael Douglas, Michael Peña y Michelle Pfeiffer, en la nueva cinta veremos a los personajes de Scott y Cassie Lang, Hank Pym, Hope y Janet Van Dyne sumergirse en una aventura por el Reino Cuántico.

Es en este mismo reino en dónde los personajes se toparan con Kang el Conquistador, personaje que tuvo su debut en al final de Loki, que es el gran villano de la Saga del Multiverso de Marvel Studios.

Janet Van Dyne será la encargada de guiar a los demás a través del Reino Cuántico, ya que recordemos que ella vivió mucho tiempo en el, por lo tanto sabe que no es un lugar amigable y que necesitan pasar desapercibidos.