Angelina Jolie vuelve a la acción con el trailer de "Those Who Wish Me Dead"

Angelina Jolie no ha llamado mucho la atención por sus filmaciones recientes, aparte de "Maleficent 2" y "Eternals"; pero ahora vuelve con todo a uno de los géneros en el que más la hemos visto brillar: la acción. O al menos así lo deja ver el trailer de "Those Who Wish Me Dead", su nueva película.

En la ficción, un adolescente testigo de un asesinato es perseguido por dos malvados gemelos a través de las tierras salvajes de Montana. Y aunque cuenta con una experta en supervivencia para evitar que los secuaces le den caza, un incendio cercano pronto amenaza con robar la vida de todos los implicados.

La película está dirigida por la Taylor Sheridan, quien es más conocido por ser el guionista de alabadas películas como "Sicario" y "Hell or Highwater", además de la serie "Yellowstone". Esta será su tercera producción en la silla del director, tras hacerse cargo de "Vile" y la alabada "Wind River".

En tanto, el elenco de la entrega se completa con reconocidos nombres como Jon Bernthal, Nicholas Hoult, Aidan Gillen, Tyler Perry y Jake Weber.

"Those Who Wish Me Dead" se estrenará en los cines abiertos y en HBO Max el próximo 7 de mayo.