La pena inunda a los fans del Metal: Fallece Alexi Laiho, voz y fundador de Children of Bodom

Sorpresa a causado en el mundo del Metal la repentina muerte de Alexi Laiho, reconocido músico que cobró relevancia en la industria por ser el fundador y vocalista de la reconocida banda finlandesa Children of Bodom.

El músico dejó de existir a los 41 años de edad como resultado de complicaciones en su estado de salud, aunque no se entregaron mayores detalles al respecto.

Por medio de sus redes sociales, el sello discográfico Napalm Records indicó que "es con gran pesar y tristeza que tenemos que anunciar la muerte de Alexis Laiho. Estamos absolutamente devastados por la repentina ".

Children of Bodom tenía una cercana relación con Chile, donde hizo su último show en el Teatro Cariola, en el año 2016. Posteriormente, el grupo se separó definitivamente en 2019.

Bodom After Midnight, el nuevo proyecto musical de Laiho, también indicó en su comunicado que "nuestro viaje juntos como banda recién había comenzado así que no hay palabras para describir el shock y el dolor sin fondo que todos sentimos".

"Que tu alma descanse en paz, se te echará de menos eternamente. Te amamos hermano", añadieron.

A eso sumaron, "nuestras profundas condolencias a su familia. No habrá mayores anuncios ni entrevistas por el momento. Amablemente les pedimos el respeto por nuestra necesidad de procesar y atravesar esta terrible situación en privado. Gracias por entender y por el apoyo".

