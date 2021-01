Ale Valle rompe en llanto mientras discutía la renuncia de equipo periodístico de LVDLQS

La ex conductora de Intrusos se refirió a la renuncia del equipo del equipo de Crónicas y Reportaje de La Voz de Los Que Sobran, quienes denunciaron malas practicas laborales al interior del equipo. La periodista ahondó sobre este tema en el programa de este martes.

Los directores del medio digitan Mauricio Jürgensen, Daniel Stingo, Francisca Quiroga y Alejandra Valle enfrentan hoy la denuncia de ahora ex miembros del equipo, quienes presentaron su renuncia y expusieron a través de un comunicado distintas irregularidades laborales como trabajar durante ocho meses sin contrato, ni pago de cotizaciones, no respetar los horarios laborales, desacuerdos editoriales, entre otros.

Frente a esto, Alejandra Valle se refirió señalando que todo se inició debido a una decisión editorial que a ellos (quienes denuncian) no les gustó. La periodista habla sobre la entrevista que ella realizó a la mujer que denuncia por abuso sexual al diputado Raúl Alarcón (Florcita Motuda).

"Cuando una mujer ha sido violentada sexualmente tiene que respetar con quien ella decide hablar”, explicó Valle.

“Yo me hago cargo de que había escuchado que se habían molestado por la entrevista. Nunca pensé que era algo tan importante porque finalmente todo siempre lo hicimos en conjunto, yo colaboró con el equipo de Crónicas y Reportaje”, agregó la periodista.

Sobre quienes trabajan en el medio, la candidata a concejal por Ñuñoa indicó que “lo que pasa es que tenemos muchos colaboradores estables que nos pagan por reportajes o crónicas y son un montón. Y están los cabros que hacen el día a día con las notas más cortas (...) Entonces yo siempre estoy ahí como una especie de productora ejecutiva periodística, les ayudo con contactos, datos y notas”.

Volviendo al tema de la entrevista a la denunciante de Raúl Alarcón, indicó que “siempre fue un conflicto, porque yo consideré que era un tema importante y en eso no concordamos con la editora, tuvimos ahí un problema de juicio periodístico, una diferencia desde la pauta”.

Además comenta que "nace de ahí el problema, no sé como llegamos a esto otro, hay periodistas que firmaron la carta e hicieron seis reportajes en seis meses, si eso es precarización laboral… o no sé de que los maltratemos, Pero sí con Carola (Roja) y Josefa (Barraza) yo entiendo que esto debió haberse formalizado. Luego añadió "se cerraron ciertos contratos que teníamos y eso implicó que no pudiéramos contratarlos”.

�� DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE LA RENUNCIA DEL EQUIPO DE CRÓNICAS Y REPORTAJES DE LA VOZ DE LOS QUE SOBRAN JUNTO A SU EDITORA @carolarojasn pic.twitter.com/3Z26BYDmfx — Josefa Barraza (@masterjosefa) January 25, 2021

Mientras explicaba la situación de los medios independientes y lo difícil que es para ellos entrar al mercado y poder mantenerse señaló que "cuesta mucho en este país hacer periodismo independiente a veces me pregunto si vale la pena seguir intentándolo".

Luego agregó que "Lamentablemente aquí no hubo opción a dialogo, podríamos haber llegado a algún acuerdo, pero no hubo opción".

Mientras leía la declaración publica, habló acerca de los comentarios en redes sociales y señaló visiblemente afectada. "No me quiero hacer la víctima, pero ya es lo que pasó (..) yo confieso que tenía muchas ganas de decir al aire, tengo ganas de tirar la esponja". señaló

�� Declaración pública del directorio de #LaVozDeLosQueSobran ante la renuncia del equipo de Crónicas y Reportajes, y las denuncias de precarización, prácticas abusivas y cargas laborales exigentes.https://t.co/ImQRe3OMvN — La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) January 26, 2021

Revisa acá las declaraciones completas: